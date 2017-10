Barca, Real rủ nhau bại trận

>> Xem video clip trận Real Madrid - Zaragoza

Real buông xuôi

Dù cất nhiều trụ cột để dành sức cho trận bán kết lượt về Champions Leauge nhưng đội hình ra sân của Real vẫn đầy đủ những ngôi sao đẳng cấp như Kaka, Higuain, Benzema... Thế nhưng chẳng còn ai nhận ra những cầu thủ đã từng đánh bại Valencia đến 6-3 ở vòng đấu trước mà thay vào đó là một Real chậm chạp, nóng vội và liên tục mắc sai lầm.

Đầu tiên là tình huống lao ra phá bóng "nghiệp dư" của thủ thành số 1 tuyển Tây Ban Nha Casillas tạo điều kiện thuận lợi để Lafita đưa đội khách Zaragoza vượt lên dẫn trước ở phút 41.

Đội chủ nhà còn đang loay hoay tìm bàn gỡ thì họ tiếp tục phạm sai lầm. Lần này là Carvalho phạm lỗi "thô thiển" với Lafita trong vòng cấm. Gabi lạnh lùng hạ gục Casillas trên chấm phạt đền nâng cách biệt lên 2 bàn.



Các cầu thủ Real thẫn thờ sau thất bại trước Zaragoza - Ảnh: Reuters

Càng nôn nóng dồn lên tấn công Real càng để lộ quá nhiều sơ hở quá ở hàng phòng ngự. Kết quả là dù Ramos gỡ được 1 bàn cho người Madrid ở phút 62 song đến phút 77 Lafita đã khai thác tốt điểm yếu trên để nâng tỷ số lên 3-1.

Bàn thắng muộn màng của Benzema ở những phút cuối cũng không thể giúp Real gỡ được thể diện.

Trận thua này tuy chẳng ảnh hưởng nhiều đến vị trí nhì bảng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, song nó thật sự là một đòn nặng về tâm lý đối với họ sau cú sốc "thảm hoạ Bernabeu" tại bán kết lượt đi Champions League vừa rồi.

Barca cũng không thắng

Việc Real bất ngờ "đo ván" trước Zaragoza giúp Barca có cơ hội tiến thêm một bước đến sát chức vô địch mùa này. Thế nên không có gì lạ khi HLV Guardiola trình làng khá nhiều gương mặt trẻ trong đội hình ra quân bên cạnh 2 đầu tàu Messi, Xavi.

Mọi chuyện tưởng chừng trở nên dễ dàng hơn cho đội khách Barca khi Thiago mở tỷ số trận đấu ở phút 29, từ đường chuyền của Messi trong một tình huống đá phạt góc. Kể từ đó Barca lại chủ động đá chậm lại tuy nhiên, chính điều này đã khiến họ đã phải trả giá đắt.

Khoảng cách 3 điểm ít ỏi với nhóm cầm đèn đỏ buộc Real Sociedad không thể ngồi im chịu thất bại. Đội chủ nhà vùng lên tấn công trong hiệp 2 và nỗ lực ấy đã không uổng phí khi Diego Ifran và Xabi Prieto liên tiếp lập công ở các phút 71 và 82, mang về chiến thắng quý giá cho họ trong thời điểm này.



Sự có mặt của Messi (phải) không thể giúp Barca chiến thắng - Ảnh: Reuters

Thất bại vì muốn dưỡng sức cầu thủ và một phần do chủ quan khiến Barca bỏ lỡ mất cơ hội tiến sát hơn đến ngôi vô địch. Còn đối với Sociedad đây là 3 điểm cực kỳ quan trọng. La Liga còn 4 vòng đấu và họ vẫn chưa thật sự an toàn so với nhóm cuối bảng.

Cùng thất bại song cách thất bại của Real và Barca lại hoàn toàn khác nhau. Trong khi Real liên tục phải bám đuổi tỷ số thì Barca lại thua do chủ quan.

Song nếu Barca thắng có lẽ Real sẽ được hưởng lợi đôi chút. Bởi kết quả đó tuy không ảnh hưởng gì đến vị trí của cả 2 trên bảng xếp hạng song vô tình lại mở ra cho người Madrid một tia hy vọng.

Ai cũng thấy Barca chủ quan thì kết cục như thế nào. Tuy nhiên điều đó rất khó xảy ra trong trận "Siêu kinh điển" sắp tới. Dẫu sao người Madrid vẫn có quyền mơ về một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi mà trái bóng vẫn chưa lăn.

Kết quả

Real Madrid - Zaragoza: 2-3

Sociedad - Barcelona: 2-1

Deportivo - Atletico Madrid: 0-1

Tuấn Thành