Bóng đá Thái Lan bối rối trước sự im lặng bí ẩn của HLV Nishino

Tờ Siam Sports cho hay Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) và người hâm mộ nước này đang thực sự bối rối khi đã gần 2 tuần kể từ cuộc đàm phán ngày 1.7, vị HLV người Nhật Bản vẫn chưa có hồi âm. Một số nguồn tin tiết lộ rằng sở dĩ FAT vẫn quyết theo đuổi HLV Nishino đến cùng bởi chiến lược gia 64 tuổi này được cho là có thể cải thiện được yếu huyệt của các tuyển hàng đầu Thái Lan.

Theo truyền thông Thái Lan, một số thông tin gần đây cho rằng ông Nishino đang giữ một vị trí quan trọng trong Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) nên đang cân nhắc việc có nên rút hay không. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của tờ Siam Sports, HLV Nishino hiện không có vai trò nào trong JFA, ngoại trừ việc tham gia cố vấn cho công tác đào tạo trẻ. Vì vậy, nhà cầm quân từng đưa tuyển Nhật Bản vào đến vòng 16 đội World Cup 2018 không cần phải từ chức để tiến đến ký kết với FAT.

FAT chưa thể đưa ra kế hoạch cụ thể cho tuyển Thái Lan (áo vàng) khi chưa có HLV trưởng ĐỘC LẬP

Tờ Siam Sports cho hay, hiện ông Nishino không đảm nhiệm chức giám đốc kỹ thuật của JFA, mà vị trí này đang thuộc về Takashi Seizuka, cựu HLV tuyển Nhật Bản. Điều này đã làm nên sự khó hiểu đối với dư luận Thái Lan khi HLV Nishino vẫn “im hơi lặng tiếng” dù được cho là đã có “thỏa thuận miệng” với FAT ở cuộc gặp hôm 1.7.

Vì vậy, đề tài xung quanh lý do bí ẩn về sự trì trệ đàm phán với HLV người Nhật Bản được truyền thông Thái Lan theo đuổi nhiều ngày qua dù FAT đã gửi bản thảo hợp đồng từ ngày 3.7. Điều này ít nhiều dấy lên lý do phía ông Nishino chưa hài lòng với mức lương do phải đảm nhận vị trí dẫn dắt cả tuyển quốc gia và U.23 Thái Lan.

Trước đó, một số nguồn tin tiết lộ FAT đồng ý trả HLV Nishino mức lượng 30 triệu baht/năm (khoảng 980.000 USD - tương đương với hơn 81.000 USD/tháng). Đây là mức thu nhập mà chiến lược gia này được JFA trả khi còn dẫn dắt tuyển Nhật Bản. Vì thế, nỗi lo “bể kèo” với HLV Nishino càng tăng cao khi lễ bốc thăm vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ được diễn ra vào ngày 17.7 tới ở Malaysia. Sau đó, tuyển Thái Lan sẽ xuất trận đầu tiên vào ngày 1.9 gặp đội ở nhóm hạt giống số 2.

Trước mối lo trên, trong một phát biểu trên tờ Matichon, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Korawee Pitsananantakul đã trấn an dư luận khi tuyển quốc gia và U.23 vẫn trong tình trạng “rắn mất đầu” dù các giải đấu lớn đã đến "trước cửa nhà". Vị quan chức này tiết lộ chỉ còn chờ việc ký kết chính thức giữa FAT và HLV Nishino và tiến trình đang rất tích cực.

Tổng thư ký FAT Korawee Pitsananantakul lên tiếng trấn an dư luận Thái Lan CHỤP MÀN HÌNH

“Đàm phán với một HLV có đẳng cấp thế giới như ông ấy (HLV Nishino) thì phải cần có thời gian, đảm bảo các nguyên tắc, thời gian... Ông ấy vẫn còn một số nghĩa vụ với bóng đá Nhật Bản. Tôi nghĩ rằng không có vấn đề gì cho việc tiến tới ký hợp đồng chính thức nhưng FAT sẽ đẩy nhanh việc đàm phán để chuẩn bị tranh tài ở vòng loại World Cup 2022”, Tổng thư ký FAT nhấn mạnh.

Ngày 17.7 tới, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tổ chức lễ bốc thăm vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á (kiêm vòng loại VCK Asian Cup 2023) tại Kuala Lumpur. 40 đội tuyển được chia 5 nhóm hạt giống, bốc thăm chia thành 8 bảng (mỗi bảng 5 đội), trong đó tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2. Theo đó, 8 đội đứng đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp vào vòng sơ loại thứ ba và chính thức đoạt vé dự VCK Asian Cup 2023 do Trung Quốc đăng cai.