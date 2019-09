Bóng đá thế giới sốc vụ nữ CĐV Iran tự thiêu vì bị cấm vào sân

Theo truyền thông nhà nước Iran, Phó tổng thống phụ trách các vấn đề phụ nữ và gia đình là Masoumeh Ebtekar đã yêu cầu cơ quan tư pháp xem xét vụ việc trong một lá thư. Trang tin thể thao Varzesh 3 trích dẫn lời chị gái của nạn nhân cho biết, Sahar Khodayari (30 tuổi) đã bị bắt vào đầu năm ngoái khi cô cố gắng vào một sân vận động bằng cách mặc quần áo nam giới để xem đội bóng yêu thích của mình thi đấu là CLB Esteghlal FC.

Khodayari - người được mệnh danh là “blue girl” vì máu áo xanh của CLB Esteghlal, đã tự thiêu bên ngoài tòa án vào tuần trước sau khi nghe thông tin cho rằng cô sẽ phải ngồi tù khoảng 6 tháng vì hành vi nói trên. Iran đã cấm khán giả nữ nước nhà khỏi bóng đá và dự khán các sân vận động các trận đấu nam giới kể từ năm 1981, khi các giáo sĩ cho rằng phải bảo vệ bầu không khí nam tính.

Thế giới bóng đá kêu gọi Iran phải hủy bỏ lệnh cấm phụ nữ vào sân bóng đá AFP

Trong khi đó, trang web Mizan Online của Bộ Tư pháp Iran cho biết một phụ nữ trẻ đã bị bắt khi cô cố gắng vào sân vận động và đối mặt với cáo buộc xúc phạm các nhân viên thực thi pháp luật khi “công khai và lăng mạ”. Một quan chức tư pháp Iran nói rằng không có bản án nào được ban hành vì không có phiên tòa, cũng như các thẩm phán đã nghỉ phép.

Tuy nhiên, cái chết của nữ CĐV sau khi được loan đi đã gây ra một sự phản đối mạnh mẽ trên truyền thông xã hội, trong đó nhiều người sử dụng “hashtag #blue_girl” kêu gọi FIFA cấm Iran thi đấu quốc tế . Một hình ảnh được cho là của Khodayari trong bệnh viện bị băng bó khắp người đã được chia sẻ rộng rãi trên phương tiện truyền thông xã hội.

Huyền thoại bóng đá Iran Ali Karimi kêu gọi 4,5 triệu người theo dõi Instagram của mình tẩy chay các sân vận động. “Phụ nữ của đất nước chúng ta tốt hơn đàn ông”, danh thủ này viết kèm với hình ảnh một người phụ nữ với trái bóng đá và một ngọn lửa trên đầu.

Trong khi đó, FIFA cho biết vụ việc là một thảm kịch bóng đá và “vô cùng hối tiếc”. “FIFA ... nhắc lại lời kêu gọi của tổ chức đối với chính quyền Iran để đảm bảo quyền tự do và an toàn cho bất kỳ phụ nữ nào tham gia vào cuộc chiến hợp pháp này để chấm dứt lệnh cấm vào sân vận động”, FIFA nhấn mạnh trong một tuyên bố. Tổ chức Ân xá Quốc tế gọi cái chết của cô gái Iran là “thực sự sốc” và đưa ra một lời kêu gọi tương tự từ London. “Khodayari sẽ vẫn còn sống nếu không phải vì lệnh cấm hà khắc này và tổn thương sau đó do bị bắt giữ, giam giữ và truy tố vì đã cố gắng chống lại nó”, một tuyên bố của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho hay.

Phụ nữ Iran từ lâu chỉ vào sân xem tuyển quốc gia mỗi khi thi đấu ở nước ngoài AFP

“Cái chết của cô ấy (Sahar Khodayari) không vô ích. Nó sẽ thúc đẩy sự thay đổi ở Iran để những thảm kịch tiếp theo không xảy ra trong tương lai. Cái chết bi thảm của "đứa con yêu dấu" của chúng tôi, cô Sahar Khodayari, đã gây ra nhiều nỗi buồn và sự hối tiếc cho Esteghlal FC. Chúng tôi gửi lời chia buồn đến người thân của bạn, xin Chúa thương xót và tha thứ và ban phước lành, sức khỏe cho gia đình bạn và tất cả người hâm mộ bóng đá”, CLB Esteghlal bày tỏ nỗi buồn về cái chết của nữ CĐV xấu số. Trang web tin tức của ngành tư pháp Iran cho biết thêm, thi thể của Khodayari đã được trao lại cho gia đình cô hiện sống ở Qom, phía nam của Tehran.