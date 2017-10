Bóng đá Ý đánh mất lối chơi

Còn ở đấu trường Europa League, cũng không còn CLB nào góp mặt khi cả Sampdoria, Palermo, Juventus và mới nhất là Napoli đều dừng bước. Có thể nói Serie A, một trong 3 giải hàng đầu châu Âu (cùng với giải Anh và Tây Ban Nha), đang có nguy cơ sạch bóng ở đấu trường châu lục.

Điều gì khiến bóng đá Ý với nhiều CLB giàu truyền thống và lực lượng hùng mạnh lại chơi kém thế như vậy? Nếu chỉ thua các tên tuổi lớn, phần nào còn có thể hiểu được do có thể do kém may mắn, có thể do phong độ một vài trụ cột không tốt, nhưng vấp ngã ngay trước các CLB loại trung bình của châu Âu như cách thua của AS Roma với Shakhtar Donest hay AC Milan với Tottenham thì rõ ràng đó là thất bại của lối chơi, của cách chuẩn bị trận đấu và cách đánh giá đối phương khi xây dựng đội hình không phù hợp.

Điểm chung thất bại của bóng đá Ý chính là hàng thủ được tổ chức quá kém. Có thể do chủ quan một phần nhưng cái chính là người Ý quá mải mê tấn công mà quên rằng muốn thắng trên sân nhà không phải chỉ có tràn lên mà cần phải có một hệ thống chống phản công được tổ chức tốt. Inter Milan thua Bayern vì đã từ bỏ lối đá chặt chẽ dưới thời Mourinho, thay vào đó là quan điểm đưa bóng lên phía trước càng nhanh càng tốt của Leonardo. Chính vì tư tưởng đó mà hàng thủ Inter rất hớ hênh khi không tổ chức bọc lót cho nhau kỹ. Còn Milan thua Tottenham vì họ không tổ chức phòng ngự tốt ở 2 cánh, trái lại sa vào lối đá trung lộ, nôn nóng đến mức thiếu tỉnh táo khi vấp phải bức tường phòng ngự vững chắc của đội bóng Anh.

Còn nhớ Serie A trước đây nổi tiếng đá rắn, phòng thủ kiên cường và tổ chức đội hình có chiều sâu. Nhưng giờ đây họ đang đánh mất tất cả vì muốn chiến thắng. Nếu không có sự thay đổi trở lại bóng đá Ý rất khó tìm lại chính mình.

Q.T