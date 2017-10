Chia điểm tại Olimpico, Juve lấy lại ngôi đầu

(TNO) Trận đấu muộn của vòng 15 Serie A trên sân Olimpico, diễn ra vào rạng sáng nay 13.12 (giờ VN) đã kết thúc với tỷ số 1-1 và đội hưởng lợi là Juventus.

>> Kiểm tra năng lực Luis Enrique

Chỉ với 1 điểm nhưng cũng đủ để "Bà đầm già thành Turin" Juventus lấy lại vị trí số một Serie A sau khi để mất về tay Udinese 24 giờ trước. Cùng có 30 điểm nhưng Juventus xếp trên nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Một điểm quá đủ cho cả AS Roma lẫn Juventus hài lòng. Bởi họ vừa trải qua một trận đấu mà may mắn được chia đều cho cả hai.

Đội chủ nhà AS Roma đã gặp may vì cú vô-lê không hiểm hóc của De Rossi lại biến thành bàn thắng chỉ vì Vidal quá vụng về phá trượt bóng. Còn đội khách Juventus lại may mắn không bị thủng lưới thêm nhờ pha cản phá penalty xuất thần của thủ môn kỳ cựu Buffon sau cú sút của đội trưởng Totti bên phía AS Roma.



Thủ môn Buffon cản phá thành công quả sút 11 m của Totti (10) - Ảnh: Reuters

Điều đặc biệt, cả 2 bàn thắng trong cuộc đối đầu tại Olimpico đều xuất phát từ 2 hậu vệ. Bàn mở tỷ số của De Rossi đến từ phút thứ 5 của hiệp một và mãi đến phút 60 Chiellini mới đưa trận đấu về thế cân bằng.

Hòa với AS Roma, Juventus vẫn bất bại. Còn đội chủ nhà, họ có trận thứ 3 liên tiếp không thắng, xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, nhờ vào trận hòa với đối thủ lớn Juventus, nên khả năng giữ ghế của HLV Luis Enrique vẫn còn sáng sủa.

Lĩnh Nam