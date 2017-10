Đồng Tâm Long An - sóng ở đáy sông

Sông Lam Nghệ An (SLNA) hòa The Vissai Ninh Bình (V.NB), còn Đồng Tâm Long An (ĐTLA) “vỡ vụn” hoàn toàn trước Becamex Bình Dương (B.BD) dù được chơi trên sân nhà. Đó là 2 điểm nhấn đáng lưu ý của lượt trận 15 V-League chiều qua.

Sông Lam Nghệ An (SLNA) hòa The Vissai Ninh Bình (V.NB), còn Đồng Tâm Long An (ĐTLA) “vỡ vụn” hoàn toàn trước Becamex Bình Dương (B.BD) dù được chơi trên sân nhà. Đó là 2 điểm nhấn đáng lưu ý của lượt trận 15 V-League chiều qua. Trong trận “chung kết ngược", ngay ở hiệp 1, B.BD đã ghi được 2 bàn thắng do công của Vũ Phong và Quang Vinh. Hiệp 2, ĐTLA thủng lưới thêm 3 lần (Aniekan lập cú đúp) nhưng kịp có 2 bàn danh dự. Thất bại 2 - 5 trước B.BD, ĐTLA như “sóng ở đáy sông” và một vé đi về hạng nhất đang chờ họ bởi vẫn đứng chót bảng với 11 điểm. SLNA bỏ lỡ cơ hội trở lại vị trí đầu bảng xếp hạng khi thủ hòa V.NB. Công Vinh chứng tỏ phong độ cao bằng cú sút phạt thần sầu ghi bàn ở phút 23. Bàn thắng không chỉ giúp anh dẫn đầu vua phá lưới với 13 bàn mà còn đưa SLNA vươn lên dẫn trước 1 - 0. Người giúp Ninh Bình gỡ hòa 1 - 1 là Văn Ta từ chấm phạt đền ở phút 35. Sau vòng đấu 15, có 3 đội cùng 26 điểm nhưng SLNA đứng ở vị trí thứ 2, trên Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng. Cũng chiều qua, Hà Nội T&T đã thắng XMXT Sài Gòn với tỷ số 2-0 để lên tốp đầu. L.P >> Vòng 15 V-League 2013: B.Bình Dương thoát "đèn đỏ

>> Vòng 15 V-League: Hoàng Anh Gia Lai tạm chiếm ngôi đầu

>> Vòng 15 V-League 2013: HAGL lên đỉnh!