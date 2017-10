Ibrahimovic giúp Milan giữ vững ngôi đầu

(TNO) Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic là người có công lớn trong chiến thắng 4-0 của Milan trên sân Palermo rạng sáng nay (4.3 - giờ VN) với một cú hat-trick. Có được 3 điểm, “Rossoneri” tiếp tục duy trì ngôi vị số một trên bảng xếp hạng Serie A 2011-2012 khi Juventus bất ngờ để Chievo cầm hòa với tỷ số 1-1.

Vừa trở lại sau án treo giò, Ibrahimovic (phải) đã ngay lập tức tỏa sáng trong màu áo AC Milan - Ảnh: Reuters

Trong sự nghiệp của mình, Zlatan Ibrahimovic đã giành được 4 danh hiệu vô địch Serie A (không tính hai chức vô địch tại Juventus bị tước). Đó chính là nguyên nhân mà người ta đặt cho chân sút người Thụy Điển biệt danh “Ngài Scudetto”.

Kết quả Palermo - AC Milan: 0-4

Juventus - Chievo: 1-1

Mùa giải năm ngoái, với 14 bàn trong 29 trận, Ibrahimovic góp phần không nhỏ vào chiến thắng của Milan tại Serie A. Năm nay, anh tiếp tục cho thấy mình là nhân vật không thể thiếu của đội bóng chủ sân San Siro trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Sự trở lại của Ibrahimovic sau án treo giò là một tin vui với HLV Massimiliano Allegri trong bối cảnh Milan chịu tổn thất khá nặng nề về mặt lực lượng. Sân Barbera của Palermo vốn là một nơi dễ đến nhưng khó về khi thầy trò Bortolo Mutti đã giành đến 10 trận thắng từ đầu mùa.

Thế nhưng, Ibrahimovic đã biến Barbera thành một sân khấu để anh độc diễn khi lập một hat-trick chỉ trong vòng 15 phút (từ 21 đến 36) và giúp Milan giải quyết Palermo ngay trong hiệp 1. Bàn thắng mà trung vệ Thiago Silva ghi được ở phút 58 chỉ mang ý nghĩa tô điểm cho chiến thắng của Milan thêm hoành tráng mà thôi.



Đây chỉ mới là lần thứ 2 trong sự nghiệp ở cấp CLB Zlatan Ibrahimovic lập hat-trick - Ảnh: AFP

Với cú hat-trick thứ hai trong sự nghiệp này, Ibrahimovic đã vươn lên vị trí số 1 trong danh sách những chân sút tốt nhất Serie A khi có 18 bàn, ngang bằng với Antonio Di Natale của Udinese. Ibrahimovic đã từng giành danh hiệu vua phá lưới ở mùa bóng 2008-2009 trong màu áo Inter với 25 bàn. Với phong độ như hiện nay, anh có khả năng vượt qua thành tích đó của chính mình.

“Ibrahimovic đã ghi được 3 bàn thắng rất đẹp mắt. Sự trở lại của anh ấy là rất quan trọng với chúng tôi. Các cầu thủ khác cũng đã thi đấu một trận tuyệt vời. Hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục duy trì phong độ này”, HLV Allegri khen ngợi học trò trên Sky Sport Italia.

Chiến thắng thuyết phục của Milan đã tạo sức ép không nhỏ lên Juventus, đội gặp Chievo trong trận đấu muộn hơn. Chính vì vậy, dù có được bàn thắng mở tỷ số từ khá sớm (phút 18 do công của hậu vệ Paolo De Ceglie) nhưng đội bóng thành Turin đã không thể duy trì được lợi thế. “Lão phu nhân” đã đánh rơi chiến thắng vào khoảng thời gian cuối trận khi để Chievo gỡ hòa (Boukari Drame ghi bàn ở phút 76).



Juventus (phải) bị "níu áo" ngay tại sân nhà - Ảnh: Reuters

Với kết quả này, Juventus đã bị Milan gia tăng cách biệt lên thành 3 điểm (54 so với 51). Cho dù có giành chiến thắng trong trận đấu bù vào giữa tuần sau, thì đội bóng thành Turin cũng không thể giành ngôi đầu bảng do kém xa Milan về hiệu số bàn thắng thua (+ 31 so với + 22).

