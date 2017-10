Inter Milan đoạt Scudetto

Không như dự đoán về một trận thắng dễ dàng trên sân đội đã xuống hạng, Inter Milan đã trải qua 90 phút đầy khó nhọc trước Siena. Dù hơn hẳn đối phương toàn diện, nắm quyền kiểm soát bóng đến 73%, sút cầu môn đến 26 lần so với 6 lần của đội chủ nhà, nhưng các chân sút là học trò của HLV Mourinho đều tỏ ra quá vô duyên, nhiều lúc còn chơi kém linh hoạt và vụng về không như cách họ thể hiện ở đấu trường Champions League.

Có thể do đánh giá trước sau gì cũng thắng trước một đội không còn tinh thần chiến đấu, nên Inter Milan có phần khinh suất và nhiều lúc tự cho phép mình chơi với thái độ thiếu tập trung qua sự thiếu quyết tâm trong nhiều tình huống sút cầu môn. Bởi thế dù Siena phòng ngự không kín kẽ, nhưng hết Samuel Eto’o, Sneijder, Balotelli, Milito rồi cả Pandev và Stankovic vào hiệp 2 đều có những pha xử lý bóng cuối cùng khá lúng túng. Khi thời gian hiệp đầu mỗi lúc một qua đi mà sự bế tắc cứ tiếp diễn khiến cho HLV Mourinho đứng ngồi không yên, nhất là sau khi biết tin AS Roma ghi liền 2 bàn vào lưới Chievo trong trận đấu cùng giờ dễ dàng (Vucinic và Daniel de Rossi ghi) thì Inter càng thêm lo lắng. Bởi nếu Inter hòa mà Roma thắng thì 2 đội đồng điểm, nhưng Roma sẽ vô địch do hơn đối đầu.

Tình thế hiệp 2 cũng không mấy sáng sủa cho Inter dù lắm lúc nhiều người nghĩ việc ghi bàn với họ chỉ là vấn đề thời gian. Trong bối cảnh như vậy, may cho Inter khi trọng tài không bắt lỗi chạm tay của tiền vệ Thiago Motta lúc anh truy cản đối thủ ngã té để bóng văng lên tay rất rõ. Sau lần hụt chết đó, Inter đã may mắn hồi sinh sau cú đi bóng táo bạo của đội trưởng Zanetti chuyền cho Diego Milito vừa kịp thoát bẫy việt vị để ghi bàn cho Inter ở phút 57. Cuối trận, nhiều người yêu Inter Milan không khỏi thót tim khi 2 lần bóng bay ngang khung thành của thủ môn Julio Cesar và lần khác chính thủ môn người Brazil này bắt bóng dội ra nhưng may là không có chân sút nào của Siena kịp kết thúc.

Với 82 điểm hơn Roma 2 điểm, Inter đã xứng đáng lên ngôi và giờ đây họ còn một mục tiêu nữa để chinh phục: đó chính là trận chung kết Champions League tại Madrid vào ngày 22.5 tới.

Đăng Khoa