Tham vọng của "Bà đầm già"

(TNO) Đang dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A, Juventus sẽ chính thức trở thành nhà vô địch lượt đi nếu giành chiến thắng trước Atalanta trong trận đấu rạng sáng mai (22.1, giờ VN). Tuy nhiên, mục tiêu của “Bà đầm già” không chỉ đơn giản như vậy.

HLV Antonio Conte của Juventus - Ảnh: Reuters

Trước trận đấu trên sân Azzurri d’Italia, HLV Antonio Conte của Juventus đã bày tỏ tham vọng của mình. “Tôi đã không ký hợp đồng với đội bóng nếu chỉ nhắm đến vị trí thứ 3. Tôi luôn làm việc hết mình và đặt mục tiêu cao nhất. Juventus hiện đứng đầu bảng vì chúng tôi luôn nỗ lực trong thời gian qua. Đó là thành quả của cả tập thể và chúng tôi hy vọng có thể duy trì thành tích này đến cuối mùa", nhà cầm quân 42 tuổi phát biểu trên Gazzetta Dello Sport.

Tuy nhiên, có một vấn đề mà Juventus cần phải cải thiện, đó là việc họ hòa quá nhiều. Trận đấu có kết quả 1-1 với Cagliari hồi tuần trước đã giúp cho “Bà đầm già” phá kỷ lục của chính mình. Với 18 trận bất bại, Juve có khởi đầu mùa giải tốt nhất trong lịch sử (hơn mùa giải 1949-50 một trận).

Thế nhưng, trong 18 trận không thua đó, có đến 8 kết quả hòa và đội bóng thành Turin đã vài lần mất điểm trước những đối thủ dưới cơ như Bologna, Catania, Chievo hay Cagliari. Không chỉ vậy, phong độ của Juve kể từ sau kỳ nghỉ đông cũng có phần chững lại. Họ thắng Lecce một cách chật vật rồi bị Cagliari chia điểm.



Ở mùa giải này, Atalanta (trái) là một hiện tượng - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, ở mùa giải này, Atalanta là một hiện tượng. Nếu không bị trừ 6 điểm vì có liên quan đến vụ scandal dàn xếp tỷ số thì hiện đội chủ sân Azzurri d’Italia đã có mặt trong tốp 10. Dù vậy, trong thời gian gần đây, Atalanta cũng đã không còn bùng nổ như trước. Họ chỉ thắng được 1 trong 8 trận gần đây nhất và vừa thua 2 trận liên tiếp.

Juventus sẽ bước vào trận đấu này với đội hình mạnh nhất khi hậu vệ Giorgio Chiellini trở lại sau án treo giò. Ngược lại, bên phía Atalanta, hai cầu thủ Stefano Lucchini và Carlos Carmona không thể ra sân vì án treo giò. Dù vậy, hàng thủ Juventus cũng cần phải cảnh giác trước German Denis. Chân sút của Atalanta hiện đang đứng thứ 2 trong danh sách “Vua phá lưới” Serie A với 12 bàn thắng.

Bản thân HLV Conte cũng đánh giá cao đội bóng mà ông từng dẫn dắt trong mùa bóng 2009 - 2010. “Atalanta đã thi đấu rất ấn tượng trong khoảng thời gian đầu mùa và xứng đáng nhận được sự khen ngợi. Dù hiện đang gặp khá nhiều khó khăn nhưng trong mỗi trận đấu, các cầu thủ Atalanta luôn chơi với quyết tâm rất cao”, HLV Conte nhận xét trên trang Tuttosport.



AS Roma tiếp tục trông đợi vào phong độ của đội trưởng Totti (10) - Ảnh: AFP

Ở một trận đấu sớm khác của vòng 19 Serie A, AS Roma sẽ tiếp Cesena tại Olimpico. Đội bóng thủ đô sẽ bước vào trận đấu này mà không có sự phục vụ của tiền đạo số 1, Pablo Osvaldo và đội phó Daniele De Rossi. Tuy nhiên, tinh thần của các học trò HLV Luis Enrique đã được cải thiện rất nhiều sau chuỗi 5 trận bất bại gần đây (thắng 4, hòa 1, chưa tính trận đấu giữa AS Roma và Catania bị hoãn hồi tuần trước do thời tiết xấu).

Với Cesena, mục tiêu tối thượng của họ giờ là trụ hạng. Họ vừa có chiến thắng quan trọng trước đối thủ trực tiếp Novara hồi cuối tuần trước. Tuy nhiên, với việc quá phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của Adrian Mutu cũng như lực lượng yếu hơn hẳn, Cesena khó lòng có điểm tại Olimpico.

Lịch thi đấu các trận đấu sớm vòng 19 Serie A Chủ nhật ngày 22.1 0 giờ: Roma - Cesena 2 giờ 45: Atalanta - Juventus

Khánh Uyên