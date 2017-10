Vòng 1/8 Cúp Quốc gia Ý: Chứng tỏ sức mạnh

(TNO) Vừa trở lại thi đấu sau kỳ nghỉ đông, một số đội bóng tại Serie A sẽ phải tiếp tục ra sân ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia Ý. Đó sẽ là cơ hội để các CLB mạnh phô diễn khả năng của họ.

>> “Đại gia” cùng tiến bước

>> Milito tiếp tục tỏa sáng, Inter thắng trận thứ 5 liên tiếp

>> Cuộc đua đến Scudetto lại tiếp tục



Lazio vất vả vượt qua Verona 3-2 - Ảnh: AFP

Sau khi đội bóng cùng thành phố Rome là Lazio có chiến thắng vất vả 3-2 trước Verona, AS Roma sẽ phải gặp một đối thủ khó chơi hơn nhiều là Fiorentina. Hồi đầu tháng 12 vừa qua, AS Roma đã phải nếm mùi đau khổ khi bị đội bóng thành Florence đánh bại với tỷ số 3-0. Không chỉ vậy, AS Roma còn bước vào trận tái đấu này mà không có sự phục vụ của chân sút số 1, Pablo Osvaldo do anh này bị chấn thương.



AS Roma vừa thắng Chievo 0-2 tại Serie A - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, an ủi cho HLV Luis Enrique của Roma là việc đội trưởng Francesco Totti đã phần nào tìm lại được phong độ. Anh vừa ghi hai bàn trong chiến thắng 2-0 trước Chievo hồi cuối tuần qua. Những pha lập công đầu tiên trong mùa giải này chắc chắn sẽ là niềm cảm hứng giúp Totti tiếp tục hoàn thành trách nhiệm dẫn dắt hàng công AS Roma trong thời gian Osvaldo vắng mặt.

Ở một trận đấu khác, Udinese cũng gặp một đại diện khác của Serie A là Chievo. Khả năng giành quyền đi tiếp của Udinese là khá cao bởi ở trận này họ được chơi ở sân nhà Friuli, nơi thầy trò Francesco Guidolin đã giành chiến thắng 8 trận và chỉ có 1 kết quả hòa. Chievo cũng từng nếm mùi thất bại tại Friuli khi hai đội gặp nhau ở Serie A vào ngày 11.12 vừa qua.

Một đội bóng mạnh khác là Napoli sẽ tiếp Cesena trên sân nhà San Paolo. Napoli đang có phong độ rất tốt với hai chiến thắng liên tiếp và ghi được đến 9 bàn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là Cesena dường như đã muốn buông xuôi ngay khi chưa ra trận.



Phó chủ tịch Luca Mancini của CLB Cesena - Ảnh: AFP

Điều này đã được chính Phó chủ tịch Luca Mancini của đội bóng này thừa nhận. “Trận đấu ở Cúp Quốc gia Ý đến chẳng đúng lúc chút nào. Vào chủ nhật, chúng tôi sẽ có trận đấu quan trọng với Novara. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ đưa vào sân đội hình dự bị”, ông Luca Mancini phát biểu trên Corriere Dello Sport. Với việc đang đứng 19 trên bảng xếp hạng Serie A, việc Cesena không coi trọng Cúp Quốc gia cũng là điều dễ hiểu.

Lịch thi đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia Ý Thứ tư ngày 11.1 (giờ VN) 23 giờ 30: Udinese - Chievo Thứ năm ngày 12.1 2 giờ 45: Roma - Fiorentina Thứ sáu ngày 13.1 3 giờ: Napoli - Cesena

Khánh Uyên