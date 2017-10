Brazil cần chiến thắng

Trong năm nay, đội tuyển Brazil đã đá 5 trận giao hữu nhưng chỉ mới kiếm được một chiến thắng (4-0 trước Bolivia), còn lại là 3 trận hòa và một thất bại trước đội tuyển Anh.

Chính vì vậy, khi gặp lại “Tam sư” vào rạng sáng mai tại sân Maracana, “Selecao” sẽ tập trung cho mục tiêu giành chiến thắng để giải tỏa phần nào sức ép, cũng như để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc chinh phục Confederations Cup 2013 sẽ diễn ra ở đất nước họ vào giữa tháng này.

So với lần gặp nhau hồi tháng 2, HLV Scolari sẽ có ít nhất 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát do hậu vệ trái Adriano và tiền đạo Fabiano đều không được triệu tập, thay vào đó có thể là Filipe và chân sút Fred đã ghi được 3 bàn cho đội tuyển Brazil trong năm nay. Bên cạnh đó, do các cựu binh như Ronaldinho và Kaka cũng không có tên nên phần còn lại của hàng công sẽ chỉ gồm những ngôi sao trẻ như Neymar, Oscar, Lucas… Những cầu thủ này cũng có trách nhiệm mang bàn thắng về cho “Selecao”, điều mà cho đến nay chỉ mới có Neymar hoàn thành rất tốt qua 3 lần lập công trong 2 trận giao hữu gần đây với Bolivia (4-0) và Chile (2-2).

Về phần đội tuyển Anh, sơ đồ 4-4-2 mà HLV Hodgson sử dụng trong trận hòa 1-1 với Ireland hồi đầu tuần đã bị cựu danh thủ Lineker chỉ trích nặng nề, nhưng có vẻ như ông sẽ không thay đổi. Nếu vậy, ông Hodgson cần phải tìm một đối tác khác cho Rooney trên hàng tiền đạo do chấn thương ở trận gặp Ireland đã loại Sturridge ra khỏi cuộc chơi. Welbeck cũng đang gặp rắc rối về thể lực nên Defoe được xem là giải pháp khả dĩ, nhưng Walcott và Carroll cũng là những chọn lựa không tồi.

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là ngoài Lampard, Carrick và Rooney, hầu hết các cầu thủ Anh còn lại đều chơi dưới sức ở trận gặp Ireland. Nếu tiếp tục như vậy, “Tam sư” sẽ khó lòng tìm được một kết quả tích cực trên sân Maracana vào rạng sáng mai, và ông Hodgson sẽ phải tiếp tục hứng chịu búa rìu từ dư luận.

Tỷ lệ cược: Brazil chấp 1 trái, thắng 9.

Trần Tôn