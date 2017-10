 “Brazil châu Âu” lạc lối

Sở hữu một dàn sao cự phách, được xem là “Brazil châu Âu”, nhưng tuyển Bồ Đào Nha trước thềm Euro 2012 thể hiện lối chơi nhợt nhạt không đường nét.

Rạng sáng qua, trận giao hữu cuối cùng nhằm chuẩn bị cho cuộc đấu chí tử với tuyển Đức ở ngày mở màn bảng B “tử thần” vào cuối tuần này, Bồ Đào Nha (BĐN) ngay trên sân nhà đã thua tan nát trước Thổ Nhĩ Kỳ (TNK) với tỷ số 1-3. Hơn 65.000 khán giả BĐN ngồi chật kín sân Estadio da Luz vô cùng thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà.

Trước đó, trong 2 trận giao hữu với Ba Lan hồi tháng 2, và gần đây trước một đội yếu khác là Macedonia, BĐN tuy không thua nhưng cũng gây thất vọng lớn khi đều hòa không bàn thắng. Một đội tuyển như BĐN với chân sút thượng thặng Cristiano Ronaldo, Nani, Postiga, Meireles, Almeida… lại tịt ngòi và chơi với một lối đá quá nhiều rối rắm.

Nguyên nhân chính là do chiến thuật của BĐN đều tập trung vào mỗi Ronaldo, trong khi ở các hướng tấn công khác từ phía Nani hay Almeida có rất ít bóng nên lối chơi bị mất cân đối. Chính sự yếu kém của thế công đã gây sức ép ngược lại cho hàng thủ luôn gây mất tập trung để TNK ghi 2 bàn dễ dàng (đều do Umut Bulut ghi). Bàn danh dự của BĐN do Nani ghi, còn Ronaldo lạ̣i sút hỏng quả phạt đền 11 m. Cuối trận, trung vệ Pepe khép lại một trận đấu đáng buồn cho BĐN bằng pha đá phản lưới nhà giúp TNK thắng 3-1.

Các kết quả khác: Hà Lan thắng Bắc Ireland 6-0, Đan Mạch thắng Úc 2-0, đồng chủ nhà Ba Lan thắng tưng bừng Andorra 4-0, Croatia hòa Na Uy 1-1.

Tuyển Anh thấp thỏm



Pha va chạm khiến Gary Cahill (giữa) bị chấn thương - Ảnh: Reuters

Sau trận thắng Bỉ 1-0 (Welbeck ghi bàn duy nhất phút 36), tuyển Anh lại đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương mới khi trung vệ Gary Cahill chính thức chia tay Euro vì dính chấn thương nặng (được thay thế bằng Kelly của Liverpool). Trong khi đó, John Terry đau gân khoeo bị thay ra ở phút 70, có khả năng không thể tham dự Euro. Chưa hết, một trung vệ khác của tuyển Anh là Lescott (vào thay Cahill phút 19) cũng bị tét mí mắt máu chảy ướt cả áo đấu từ một pha tranh chấp.

HLV Hodgson sau trận đấu đã tính đến phương án đưa trung vệ Rio Ferdinand trở lại danh sách dự phòng để ngừa bất trắc. Trước đó, tuyển Anh đã chia tay 2 tiền vệ chủ chốt là Lampard và Barry.

Giang Lao