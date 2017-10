Bundesliga nhọc nhằn vượt qua nỗi sợ khủng bố

Bundesliga đang rất nặng nề hoạt động trở lại với hy vọng mọi chuyện bình thường sau hai nỗi sợ hãi khủng bố trong tuần qua liên quan đến các cầu thủ của mình.

Sân HDI Arena, nơi trận Đức - Hà Lan phải bị hủy bỏ vì nghi ngờ bị khủng bố - Ảnh: Reuters Sân HDI Arena, nơi trận Đức - Hà Lan phải bị hủy bỏ vì nghi ngờ bị khủng bố - Ảnh: Reuters

Tuyển Đức đá giao hữu với Pháp cùng lúc với các cuộc tấn công khủng bố hôm thứ sáu 13.11 ở Paris đã để lại cú sốc khá lớn trong tâm trí các cầu thủ. Trận giao hữu với Hà Lan sau đó 4 ngày tại Hannover (Đức) cũng bị hủy bỏ vì có sự đe dọa rất cụ thể của một cuộc tấn công nhằm vào sân vận động.

Với tâm trạng cả nước bồn chồn, các quan chức chính phủ luôn luôn cảnh báo về những mối đe dọa khủng bố lâu dài, các trận đấu tại Bundesliga cuối tuần này vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Các CLB đang tham khảo ý kiến ​​với các cơ quan chức năng để đẩy mạnh các biện pháp an ninh, dù không có chi tiết cụ thể nào được tiết lộ. Nhưng chắc chắn nhân viên an ninh sẽ được rải nhiều hơn trên sân, việc kiểm tra an ninh cũng sẽ gắt gao hơn tại các cửa. Thậm chí, Bayern Munich còn cảnh báo người hâm mộ của mình phải chịu khó chờ lâu hơn mới vào được sân vận động.

Các quan chức cấp cao cũng cảnh báo người hâm mộ không nên mang pháo sáng vào sân bởi họ lo ngại bất kỳ vụ nổ nào cũng có thể gây ra sự hoảng loạn dẫn đến dẫm đạp nhau.

"Pháo hoa mang theo những rủi ro rất lớn. Sử dụng chúng trong thời gian nhạy cảm này sẽ là đỉnh cao của sự vô trách nhiệm", Reinhard Rauball, Chủ tịch tạm thời của Hiệp hội bóng đá Đức nói với tờ Bild.

Cũng trên báo thể thao Bild, HLV của Schalke Clemens Toennis góp ý việc kiểm soát cửa ra vào phải được tăng cường với các máy quét đang được sử dụng tại các sân bay.

"Người hâm mộ sẽ phải làm tốt phần của mình, họ phải thận trọng ở cả bên ngoài và trong sân", Toennis nói.

Trận mở màn của vòng đấu này sẽ diễn ra vào rạng sáng mai 21.11 (giờ VN) giữa đội chủ nhà Hamburg và Dortmund.

Trường Nghi