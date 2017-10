Bundesliga vòng 3: Mainz và Cologne cùng thắng

Kaiserslautern khởi đầu tốt hơn, vươn lên dẫn trước ở phút 20 do công của tiền đạo Srdjan Lakic. Dù bị dẫn bàn khá sớm nhưng Mainz vẫn không nao núng, họ bình tĩnh tổ chức dồn ép đội khách vào thế phải chống đỡ thụ động bằng cách phạm lỗi liên tục. Từ phút 26 đến phút 52, Kaiserslautern phải nhận 5 thẻ vàng trong khi Mainz không nhận thẻ nào.

Nhưng lối chơi rắn của Kaiserslautern cũng không thể cản được Mainz biến ưu thế kiểm soát bóng (64% so với 36% của Kaiserslautern) thành 2 bàn thắng liên tiếp do công của trung vệ Bungert (phút 71) và tiền đạo vào thay người Schürrle (phút 73). Trận thắng này đã đưa Mainz lên vị trí nhì bảng sau 3 vòng đấu, chỉ xếp sau Hoffenheim do kém hiệu số bàn thắng. Đây cũng là khởi đầu tốt nhất của Mainz trong lịch sử các lần tham dự Bundesliga.

Ở trận đấu còn lại, tân binh St Pauli nhận trận thua 0-1 trên sân của Cologne. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền vệ Taner Yalcin ở phút 17. Mặc dù Yalcin là người trực tiếp ghi bàn nhưng công đầu phải thuộc về tiền đạo Lukas Podolski. Chân sút của tuyển Đức đã tung một cú dứt điểm sấm sét từ khoảng cách 30m khiến thủ môn Kessler của St Pauli không thể bắt dính bóng. Bóng bật ra ngay vị trí của Yalcin, giúp tiền vệ này có bàn thắng dễ dàng ở khoảng cách khoảng 16m.

N.C