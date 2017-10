Buổi tập của tuyển Anh gián đoạn vì bị đe dọa an ninh

Daily Mail đưa tin, trong buổi tập đầu tiên của tuyển Anh tại St George, đội hình “Tam sư” đã xuất hiện vị khách không mời. Một người hâm mộ trẻ tuổi mặc đồ, đeo găng, mang giày như cầu thủ đã vượt qua được hàng rào an ninh và đột nhập thành công buổi tập của tuyển Anh.

Dù vị khách lạ trên bị phát hiện không lâu sau đó bởi HLV thể lực Gary Lewin, nhưng anh cũng kịp thực hiện một cú sút phạt trước khi bị mời khỏi sân. Được biết, người hâm mộ trên là một DJ ở khu vực lân cận và 18 tuổi. Anh trà trộn vào sân chỉ vì quá hâm mộ tuyển Anh của HLV Roy Hodgson.

Đội an ninh tại buổi tập một phen hú vía vì việc người lạ đột nhập thành công làm dấy lên lo ngại về vấn đề an ninh. Vấn nạn khủng bố trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, trận đấu giữa Manchester United và Bournemouth mới đây cũng bị hoãn vì nghi có bom. Do vậy, đội an ninh trong buổi tập luyện của đội “Tam sư” đã đi rà soát lại sau sự cố trên.