Cả hai đều thảnh thơi

Mô tả West Ham vẫn cần thêm 1 điểm để chính thức trụ hạng song đó chỉ là về mặt lý thuyết, thực tế đội bóng thành London đã an toàn. Thầy trò HLV Gianfranco Zola hơn Hull đến 6 điểm trước 2 vòng cuối và có hiệu số bàn thắng bại vượt trội so với đội này (-18 so với -41). Vào ngày 27.3, Fulham để thua Hull 2-0 với một đội hình thiếu đến 5 cầu thủ chủ chốt. Khi đó, West Ham đã khiếu nại lên Premier League vì cho rằng việc Fulham giữ chân trụ cột cho mặt trận Europa League gây ảnh hưởng đến họ trong cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, hôm qua, BTC Premier League thông báo Fulham không vi phạm bất kỳ quy định nào. West Ham chẳng mấy phiền lòng vì dù sao cuộc đua trụ hạng đã ngã ngũ và họ sẽ ở lại Premier League mùa sau. Với Fulham, quyết định của Premier League sẽ càng khuyến khích HLV Roy Hodgson bỏ mặc giải đấu quốc nội để tập trung cho mục tiêu tối thượng của họ trong mùa này, trận chung kết Europa League. Chính vì thế, bình luận viên Mark Lawrenson của đài BBC cho rằng đây là trận đấu rất khó dự đoán, khó hơn nhiều so với việc dự đoán tương lai của HLV Zola. Lawrenson nhận xét: “Lại một lần nữa rất khó nhận định về Fulham bởi chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau trận đấu ở Europa League. Nhưng với West Ham, áp lực đã hết và trong những trường hợp như thế này, các kết quả vượt ngoài dự đoán thường xảy ra. Một điều chúng ta biết là sẽ có sự thay đổi toàn diện ở West Ham trong mùa hè và tôi dự đoán rằng Zola sẽ là một trong những người rời khỏi sân Upton Park. Theo tôi, West Ham sẽ phải xây dựng lại cho mùa bóng tới, khi Zola không còn tại vị”. Dự đoán của Mark Lawrenson: West Ham thắng 2-1. S.D