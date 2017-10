Các đội bóng Anh thu hơn 100 triệu bảng từ Champions League

(TNO) Dù không có đại diện nào lọt vào vòng tứ kết Champions League mùa giải 2012-2013 nhưng các đội bóng Premier League vẫn nhận được hơn 100 triệu bảng từ UEFA.

Chelsea của Terry (phải) tại Champions League giảm khoảng một nửa so với năm ngoái - Ảnh: Sport Mail

Theo Sport Mail, Manchester United (M.U) là đội bóng nhận được số tiền chia cao nhất từ UEFA khi có 30,5 triệu bảng. Tiếp theo là Arsenal (26,8 triệu bảng), Chelsea (26,3 triệu bảng) và Manchester City (24,7 triệu bảng). Một đội bóng thuộc Vương quốc Anh khác là Celtic cũng thu về hơn 20 triệu bảng khi giành quyền lọt vào vòng knock-out.

Trong số các đội dự Champions League mùa giải vừa qua, Juventus là đội nhận được nhiều tiền chia nhất (56,1 triệu bảng), hơn cả nhà vô địch Bayern Munich (47,3 triệu bảng).

Trong vòng 6 năm qua, các đại diện của Premier League tại Champions Leauge luôn nhận được nhiều tiền nhất từ UEFA. Tuy nhiên, khoảng thu nhập này của họ đã giảm đáng kể trong năm nay.

Nguyên nhân thứ nhất là do ở mùa giải 2012-2013, các đội bóng Anh đã thi đấu kém cỏi ở đấu trường danh giá nhất châu Âu khi không có đội nào lọt vào tứ kết. Man City và Chelsea thậm chí còn không qua được vòng bảng.

Thứ hai, hợp đồng bản quyền truyền hình giữa UEFA và các kênh truyền hình phát Champions League tại Anh là ITV và BskyB không tăng, đồng nghĩa với thu nhập giữ nguyên dành cho các đội bóng Anh. Trong khi đó, tại Ý, hợp đồng bản quyền truyền hình Champions League tăng 35% còn ở Tây Ban Nha tăng 20%.



Juventus là đội nhận được nhiều tiền nhất từ UEFA - Ảnh: AFP

Cuối cùng, do chỉ có 2 đội bóng Ý lọt vào vòng đấu bảng nên tiền bản quyền truyền hình chia cho họ cũng nhiều hơn.

Chelsea nhận được 51,6 triệu bảng khi giành chức vô địch Champions League hồi năm ngoái. Thu nhập của họ năm nay đã giảm khoảng một nửa. Trong khi M.U có thu nhập không đổi so với năm ngoái còn Arsenal cùng Man City đều được nhận nhiều tiền hơn so với trước (Arsenal thu về 26,8 triệu bảng so với 24,1 triệu bảng, Man City thu về 24,7 triệu bảng so với 22,8 triệu bảng).

Thu nhập của một số đội bóng nổi tiếng khác tại châu Âu như Real Madrid (41,6 triệu bảng), Barcelona (39,2 triệu bảng), AC Milan (44,2 triệu bảng), PSG (38,3 triệu bảng).

Khánh Uyên