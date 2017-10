Các đội bóng Premier League bay gần 200.000 dặm đi du đấu hè

Lịch du đấu của các CLB Premier League hè 2013 * ARSENAL: London đến Jakarta, Indonesia: 7.276 dặm; Jakarta đến Hà Nội, Việt Nam: 1.882; Hà Nội đến Toyota, Nhật: 2.129; Toyota đến Saitama: 150; Saitama đến London: 5.927; London đến Helsinki: 1.131; Helsinki đến London: 1.131. Tổng cộng: 19.626 (Năm ngoái: 17.019)



* ASTON VILLA: Birmingham đến Rodinghausen, Đức: 437 dặm; Rodinghausen đến Paderborn: 370; Paderborn đến Bochum: 315; Bochum đến Birmingham: 393; Birmingham đến Dublin: 191; Dublin đến Birmingham: 191 Tổng cộng: 1.897 (Năm ngoái: 11.649)



* CARDIFF CITY: Chưa thông báo lịch du đấu



* CHELSEA: London đến Bangkok, Thái Lan: 5.924 dặm; Bangkok đến Kuala Lumpur, Malaysia: 735; Kuala Lumpur đến Jakarta: 734; Jakarta đến Indianapolis, Mỹ: 9.917; Indianapolis đến New York: 637; New York đến Miami: 1.091; Miami đến London: 4.427 Tổng cộng 23.465 (Năm ngoái: 12.692) * CRYSTAL PALACE: London đến Waterford, CH Ireland: 303 dặm; Waterford đến London: 303 Tổng cộng: 606 (Năm ngoái: Không du đấu nước ngoài)



* EVERTON: Liverpool đến Vienna, Áo: 914 dặm; Vienna đến Liverpool: 914; Liverpool đến San Francisco, Mỹ: 5.176; San Francisco đến Los Angeles: 347; Los Angeles đến Miami: 2.333; Miami đến Liverpool: 4.294 Tổng cộng: 13.978 (Năm ngoái: 17.042)



* FULHAM: London đến San Jose, Costa Rica: 5.423 dặm; San Jose đến London: 5.423; London đến Bremen, Đức: 392; Bremen đến London: 392 Tổng cộng: 11.630 (Năm ngoái: 1.186) * HULL CITY: Hull đến Albufeira, Bồ Đào Nha: 1.071 dặm; Albufeira đến Hull: 1.071 Tổng cộng: 2.142 (Năm ngoái: không du đấu nước ngoài)



* LIVERPOOL: Liverpool đến Jakarta: 7.369 dặm; Jakarta đến Melbourne, Úc: 3.238; Melbourne đến Bangkok: 4.578; Bangkok đến Liverpool: 6.009; Liverpool đến Oslo: 685; Oslo đến Liverpool: 685; Liverpool đến Dublin: 135; Dublin đến Liverpool: 135 Tổng cộng: 22.834 (Năm ngoái: 9.091)



* MANCHESTER CITY: Manchester đến Pretoria, Nam Phi: 5.769 dặm; Pretoria đến Durban: 332; Durban đến Hong Kong: 6.592; Hong Kong đến Manchester: 5.891 dặm; Manchester đến Munich: 705; Munich đến Manchester: 705; Manchester đến Helsinki: 1.115; Helsinki đến Manchester: 1.115 Tổng cộng: 22.224 (Năm ngoái: 14.261)



* MANCHESTER UNITED: Manchester đến Bangkok: 5.968 dặm; Bangkok đến Sydney: 4.680; Sydney đến Yokohama: 4.848; Yokohama đến Osaka: 237; Osaka đến Hong Kong: 1.542; Hong Kong đến Manchester: 5.981; Manchester đến Stockholm: 869; Stockholm đến Manchester: 869 Tổng cộng: 24.994 (Năm ngoái: 23.019)



* NEWCASTLE: Newcastle đến Vila do Conde, Bồ Đào Nha: 996 dặm; Vila do Conde đến Newcastle: 996 Tổng cộng: 1.992 (Năm ngoái: 4.082) * NORWICH CITY: Norwich đến Sacramento: 5.264 dặm; Sacramento đến Santa Clara: 88; Santa Clara đến Portland: 565; Portland đến Norwich: 4,889; Norwich đến Braga: 889; Braga đến Norwich: 889 Tổng cộng: 12.584 (Năm ngoái: 2.046)



* SOUTHAMPTON: Southampton đến Palafrugell, Tây Ban Nha: 745 dặm; Palafrugell đến Palamos: 5; Palamos đến Villach, Áo: 623; Villach đến Vigo, Tây Ban Nha: 969; Vigo đến Southampton: 720 Tổng cộng: 3.062 (Năm ngoái: 1.397)



* STOKE CITY: Stoke đến Houston: 4.728 dặm; Houston đến Dallas: 225; Dallas đến Philadelphia: 1.295; Philadelphia đến Stoke: 3.428 Tổng cộng: 9.676 (Năm ngoái: 13.153)



* SUNDERLAND: Sunderland đến Hong Kong: 5.898 dặm; Hong Kong đến Sunderland: 5.898 Tổng cộng: 11.796 (Năm ngoái: 12.102)



* SWANSEA: Swansea đến Gravenzande, Hà Lan: 347 dặm; Gravenzande đến Maassluis: 6; Maassluis đến Breda: 33; Breda đến The Hague: 39; The Hague đến Swansea: 353 Tổng cộng: 778 (Năm ngoái: 11.211)



* TOTTENHAM: London đến Hong Kong: 5.981 dặm; Hong Kong đến London: 5.981; London đến Monaco: 640; Monaco đến London: 640 Tổng cộng: 13.242 (Năm ngoái: 13.060)



* WEST BROMWICH: West Bromwich đến Gleisdorf, Áo: 870 dặm; Gleisdorf đến Felcsut, Hungary: 137; Felcsut đến Cork: 277; Cork đến West Bromwich: 277 Tổng cộng: 1.561 (Năm ngoái: 1.280)



* WEST HAM: London đến Cork: 358 dặm; Cork đến London: 358; London đến Mainz: 385; Mainz đến Flensburg: 334; Flensburg đến London: 179 Tổng cộng: 1.614 (Năm ngoái: 4.143)



Tổng cộng chung: 199.701 (Năm ngoái: 186.016) (Nguồn: Sport Mail)