Các tổ chức cờ bạc tấn công trọng tài

FIFA trấn an sự lo ngại khủng bố



Bất chấp những thông tin về âm mưu tấn công World Cup của al-Qaeda ở Iraq, FIFA vẫn khẳng định chưa có bất cứ mối đe dọa khủng bố ngày hội bóng đá thế giới nào được phát hiện.



Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke phát biểu với AFP hôm thứ Năm: “Cho đến nay, chúng tôi không nhận được thông tin về bất kỳ hiểm họa khủng bố nào ở World Cup từ các cơ quan tình báo cộng tác. Chúng tôi hợp tác rất tốt với Interpol và các cục cảnh sát của 32 quốc gia tham dự nhằm bảo đảm an ninh cho sự kiện này. Chúng tôi hy vọng thế giới hãy bình tĩnh”.



Vào đầu tuần, người phát ngôn của lực lượng an ninh Iraq tiết lộ họ đã bắt giữ một tình nghi người Ả Rập Saudi vì “tham gia hoạch định một hành động khủng bố ở Nam Phi trong kỳ World Cup”. Các thông tin sau đó chỉ ra rằng 2 đội tuyển Đan Mạch và Hà Lan sẽ là đối tượng tấn công nhằm trả thù cho những hành động mà các tên khủng bố cho rằng xúc phạm tiên tri Mohammed xuất phát từ 2 quốc gia này trong quá khứ.



Hôm thứ Năm, phía Hà Lan nói họ đã nhận được báo cáo về “một âm mưu chống lại các lợi ích của Hà Lan ở Nam Phi” trong kỳ World Cup từ cơ quan tình báo và nâng cao mức báo động khủng bố cho các khách du lịch sẽ đến Nam Phi, theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này, Ozlem Canel. Trong khi đó, đại sứ quán Đan Mạch ở Pretoria tiết lộ các quan chức an ninh của họ đang hợp tác chặt chẽ với những đồng nghiệp nước chủ nhà để nhận diện nguy cơ khủng bố.



Cũng hôm thứ Năm, phía Nam Phi cho biết họ vẫn đang thu thập thông tin về âm mưu nói trên. “Những thông tin mà chúng tôi đang có vẫn không giúp chúng tôi có được kết luận dứt khoát về tính xác thực của nó”, phát ngôn viên cục tình báo Nam Phi, Brian Dub, phát biểu với AFP. S.D

(Theo AFP)