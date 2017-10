Cãi nhau vì Suarez

Tottenham áp sát tốp 4

Chiến thắng trước Swansea 3-1 (do Adebayor ghi cú đúp và 1 bàn đá phản của Chico, bàn gỡ của Swansea do Bony ghi) tối qua trên sân khách Liberty ở vòng 22, giúp Tottenham cân bằng 43 điểm với đội hạng 4 Liverpool, nhưng xếp sau do kém hiệu số. Đây là trận bất bại thứ 6 (tính riêng ở giải Ngoại hạng Anh) của Tottenham kể từ khi HLV Sherwood lên nắm đội. Với sự trở lại mạnh mẽ của Tottenham, chắc chắn cuộc đua tốp 4 sắp tới sẽ hết sức khốc liệt.