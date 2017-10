 Cảm hứng Lampard

Newcastle lâm nguy

Bất ngờ lớn nhất vòng 35 là việc “chim chích chòe” Newcastle đã nhận trận thua đậm nhất trong vòng 88 năm qua trước Liverpool với tỷ số 0-6 (các bàn thắng do Sturridge và Henderson cùng ghi cú đúp và Agger, Borini ghi). Kết quả choáng váng này khiến Newcastle (37 điểm) chỉ còn hơn đội đứng gần nhất trong nhóm 3 đội rớt hạng là Wigan 5 điểm nhưng đấu nhiều hơn 1 trận. Giờ đây, với 3 trận còn lại trong tay, bắt buộc Newcastle phải thắng 2 trận then chốt đều trên sân khách đầy khó khăn trước West Ham và QPR thì mới an toàn. 2 giờ sáng mai, Aston Villa (34 điểm) cũng sẽ quyết đấu không khoan nhượng với Sunderland (37 điểm) để tìm đường trụ hạng. Tỷ lệ cược: Villa chấp đồng nửa, thắng 9. (G.L)