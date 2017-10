CAN 2010: Bờ Biển Ngà vào tứ kết

Tiền đạo ngôi sao Didier Drogba đã góp công lớn giúp “Những con voi” Bờ Biển Ngà - chỉ còn chơi với 10 người từ phút 56 vì tiền vệ Emmanuel Eboue bị thẻ đỏ - đánh bại “Ngôi sao đen” Ghana 3-1, chính thức đoạt suất đầu tiên của bảng B vào tứ kết (4 điểm sau 2 trận). Ở bảng đấu này, do Togo rút lui nên chỉ còn 3 đội, và vì vậy chiếc vé còn lại sẽ là cuộc tranh chấp giữa Burkina Faso (1 điểm) và Ghana (0 điểm) khi hai đội gặp nhau ở lượt trận cuối (diễn ra lúc 23 giờ ngày 19.1, theo giờ VN).

Tuyển Ghana hiện gặp khó khăn vì tiền vệ thủ quân Michael Essien chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Cũng vì Essien còn bị chấn thương và mới đến Angola chỉ 2 ngày trước trận đấu với Bờ Biển Ngà, nên HLV Rajevac đành để ngôi sao của CLB Chelsea ngồi dự bị. Tuy nhiên, do Ghana bị đối phương áp đảo dữ dội và bị thủng lưới ở phút 23 (Gervinho ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Bờ Biển Ngà), nên ông Rajevac buộc phải mạo hiểm tung Essien vào sân ở hiệp 2. Nhưng do ảnh hưởng của chấn thương đã khiến Essien chơi mờ nhạt và không thể dẫn dắt tuyến giữa của Ghana hoạt động mạch lạc để đảo ngược tình thế. Trái lại, Bờ Biển Ngà tuy mất Eboue, nhưng với Zokora, Yaya Toure và Kalou chơi rất ăn ý ở khu vực giữa sân liên tục cung cấp bóng cho Drogba có điều kiện khuynh đảo khung thành thủ môn Richard Kingson của Ghana. Đến phút 66, Bờ Biển Ngà đã cụ thể ưu thế của mình với bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Siaka Tiene sau cú sút phạt hiểm hóc. Ở cuối trận, Drogba ghi tiếp dấu ấn cho mình bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Và phải đến phút bù giờ thứ 3, Ghana mới gỡ được bàn danh dự do công của Asamoah Gyan ghi từ chấm 11m.

23 giờ tối nay, Gabon - đội tạo bất ngờ khi hạ gục Cameroon 1-0, sẽ gặp Tunisia ở lượt trận thứ 2 bảng D. Trong khi đó, Cameroon sẽ quyết chiến với Zambia (1 giờ 30 ngày 18.1) với mục tiêu duy nhất là chiến thắng để tìm lại hy vọng vào tứ kết.

G.Lao