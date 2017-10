CAN 2010 chỉ là cữ dượt!

Thế nhưng những màn trình diễn mà Ghana cùng với Cameroon, Bờ Biển Ngà, Nigeria, Algeria thể hiện trên sân cỏ Angola chưa thể nói lên điều gì cho World Cup sắp tới khi 5/6 đội này sẽ góp mặt cùng với chủ nhà Nam Phi.

Có một thực tế từng được nhận xét trước đây là sự hoang dã trong lối chơi đầy thể lực của các đội bóng châu Phi chỉ dừng ở mức độ tạo bất ngờ, chứ chưa thể trở thành một thế lực của bóng đá thế giới. Điều này một lần nữa lại được chứng minh tại CAN 2010. Dù một vài đội đã cố gắng thể hiện một bộ mặt khác với chiến thuật rõ ràng và cả những sự toan tính, nhưng vẫn không khỏa lấp được suy nghĩ của người xem khi chưa có nhiều nét mới tại sân chơi lần này. Nói cách khác, dù các đội đưa không ít ngôi sao lớn đến CAN 2010 như Drogba, Kalou, anh em nhà Toure (Bờ Biển Ngà); Eto’o (Cameroon) hay Martins, Yakubu, Obi Mikel, Yobo (Nigeria), song cảm giác từ CAN mang lại vẫn như một cữ dượt.

Do vậy không thể xem những kết quả ở CAN như thước đo trình độ thật của các đội. Hơn thế vụ khủng bố tấn công đội Togo cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý thi đấu của các ngôi sao tại châu Âu khiến chất lượng CAN không như mong muốn. Nếu so với CAN 2008 tại Ai Cập thì giải đấu lần này không thật sự lôi cuốn và hấp dẫn. Do vậy, khi mà World Cup còn hơn 4 tháng nữa sẽ khai diễn, nếu các đội không mài giũa tốt hơn thì khó mang đến những sắc màu thú vị vào mùa hè tới.

Tây Nguyên