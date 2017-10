CAN 2010: Nigeria thắng nhọc nhằn

Trong khi đó cũng ở bảng C, đội ĐKVĐ Ai Cập đã chính thức giành một suất có mặt ở tứ kết với chiến thắng 2-0 trước Mozambique. Chiến thắng này còn mang một ý nghĩa lớn đối với các “Pharaohs” - biệt danh của đội Ai Cập - vì họ đã vượt qua kỷ lục bất bại của tuyển Cameroon - lập trong khoảng thời gian từ năm 1984 đến 1988 - bằng chuỗi 15 trận không thua liên tiếp kể từ VCK CAN 2004 đến nay. Hai bàn thắng của Ai Cập do tiền vệ Dario Khan (Mozambique) đá phản lưới nhà phút 47, và tiền đạo vào thay người giữa hiệp 2 là Mohamed Gedo ghi phút 81.

Nếu như Ai Cập có được trận thắng tương đối dễ dàng, thì Nigeria lại rất nhọc nhằn trước một Benin chơi quật cường dù chỉ có mỗi tiền vệ Sessegnon Stephane là khá nổi bật nhờ đang khoác áo CLB Paris SG (giải VĐQG Pháp). Áp lực từ trận thua Ai Cập (1-3) trong lượt đấu đầu vẫn chưa được xua tan đã khiến đôi chân của các cầu thủ Nigeria nặng trĩu. Mãi đến phút 42 họ mới tạo được ưu thế với bàn thắng mở tỷ số ghi được từ chấm phạt đền 11m của tiền đạo Yakubu (đang chơi cho CLB Everton tại Anh) sau tình huống hậu vệ của Benin là Romuald Boco vô tình để tay chạm vào bóng trong vòng cấm khi bóng bật ra từ quả đánh đầu của tiền đạo Peter Odemwingie (Nigeria). Đó cũng là tất cả những gì Nigeria làm được, và nếu không nhờ đến may mắn thì rất có thể họ đã bại trận vì Benin sau bàn thua đã dâng lên chơi ép sân và có đến 2 tình huống đưa bóng chạm vào xà ngang.

HLV trưởng của Nigeria, ông Shaibu Amodu sau trận đấu thừa nhận: “Áp lực tâm lý đã khiến các cầu thủ của tôi chơi không mạch lạc. Tuy nhiên, sau trận thắng trên, tôi nghĩ sự tự tin đã trở lại với chúng tôi và cơ hội vào tứ kết đang nằm trong tầm tay Nigeria”. Ở lượt cuối đấu cùng giờ (23 giờ, ngày 20.1), Nigeria chỉ cần thủ hòa Mozambique là đi tiếp, trong khi Benin ngoài việc phải thắng Ai Cập, còn chờ đợi Mozambique hạ được Nigeria thì mới có hy vọng.

23 giờ tối nay sẽ diễn ra lượt đấu cuối bảng A, đội chủ nhà Angola gặp Algeria; và Mali gặp Malawi.

Giang Lao