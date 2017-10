CAN 2010: “Siêu đại bàng” vẫn chưa lớn

Dù sở hữu đội hình trẻ trung giàu tài năng, nhưng do thiếu kinh nghiệm nên Nigeria đã để thua ĐKVĐ Ai Cập 1-3 trong trận ra quân ở bảng C Cúp các quốc gia châu Phi (CAN).

Mô tả Dù sở hữu đội hình trẻ trung giàu tài năng, nhưng do thiếu kinh nghiệm nên Nigeria đã để thua ĐKVĐ Ai Cập 1-3 trong trận ra quân ở bảng C Cúp các quốc gia châu Phi (CAN). Nigeria từng được xem là cái nôi của bóng đá châu Phi với lứa cầu thủ thuộc “thế hệ vàng” như: Finidi George, Amokachi, cặp anh em Celestine - Emmanuel Babayaro, hay Jay-Jay Okocha, Sunday Oliseh, Taribo West... và Nwankwo Kanu (cầu thủ trẻ nhất trong số này giờ ở độ tuổi 33 vẫn còn ra sân thi đấu), đã làm mưa làm gió ở hai kỳ World Cup 1994 và 1998 (đều lọt vào vòng 16 đội), cũng như đoạt HCV tại Olympic Atlanta 1996. Tuy nhiên, kể từ khi bị loại ngay vòng 1 VCK World Cup 2002, bóng đá Nigeria bắt đầu sa sút vì không tìm được lứa cầu thủ kế cận để thay thế lớp đàn anh lần lượt chia tay đội tuyển. Họ đã bị loại khỏi VCK World Cup 2006 tại Đức. Còn tại CAN, “Siêu đại bàng” cũng không thể cất cánh trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Ghana và Bờ Biển Ngà, khi về thứ 3 ở năm 2006 và chỉ vào tứ kết năm 2008. Phải đến gần đây, với lứa cầu thủ vừa đoạt HCB Olympic 2008 như Obasi, Taye Taiwo, Sani Kaita, Victor Obinna... hợp cùng với những tài năng đang chơi bóng ở châu Âu như Joseph Yobo, John Mikel, Etuhu, Aiyegbeni, Obafemi Martins... thì “Siêu đại bàng” mới cất cánh trở lại với suất dự VCK World Cup tại Nam Phi sắp tới. Tuy nhiên, để có thể tiếp nối những vinh quang xưa thì lứa cầu thủ hiện nay của Nigeria khó có thể biến ước mơ trên thành hiện thực. Tuyển Nigeria hiện do tiền vệ John Mikel - đang khoác áo CLB Chelsea - dẫn dắt, nhưng chưa thể bì được với các thủ lĩnh cỡ như Finidi George hay Jay-Jay Okocha trước đây. Ở trận gặp Ai Cập rạng sáng qua, dù giúp Nigeria tạo một thế trận áp đảo và có bàn dẫn trước 1-0 (do công của Obasi ở phút 12), nhưng Mikel và các đồng đội đã mắc nhiều sai sót không đáng có trong phòng ngự, để các “Pharaohs” (biệt danh của tuyển Ai Cập) lội ngược dòng thắng lại 3-1. Non kinh nghiệm và sự thiếu ổn định trong lối chơi chính là những điểm yếu mà Nigeria vẫn chưa tìm được cách khắc phục, cho dù họ vẫn còn đó thủ lĩnh tinh thần Nwankwo Kanu lừng lẫy một thời làm điểm tựa. Trong khi đó, ở trận đấu còn lại của bảng C, tuyển Benin đã bỏ lỡ cơ hội giành được trận thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự CAN của mình khi dẫn trước Mozambique 2-0 chỉ sau 20 phút thi đấu nhưng rốt cuộc lại để đối phương gỡ hòa 2-2. 23 giờ đêm nay, lượt trận thứ hai ở bảng A diễn ra hứa hẹn nhiều kịch tính khi tuyển Mali quyết đấu với Algeria; và sau đó lúc 1 giờ 30 rạng sáng 15.1, chủ nhà Angola gặp đội tuyển gây bất ngờ nhất lượt trận mở màn CAN 2010 là Malawi (đã hạ Algeria 3-0). Giang Lao