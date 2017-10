CAN 2012 chưa hứng khởi

Cúp các quốc gia châu Phi (CAN) từng là nơi đáng xem nhất vì các đội bóng và cầu thủ luôn thể hiện một lối đá hoang dã đậm chất lục địa đen. Tuy nhiên, theo năm tháng cùng với cách chơi thực dụng của rất nhiều cầu thủ xuất sắc được sang châu Âu thi đấu, CAN dần dần đã không còn hồn nhiên như trước mà thay vào đó là lối chơi đầy tính toán. Ở giải lần thứ 28 đang diễn ra tại 2 nước đồng chủ nhà Gabon và Ghi nê Xích Đạo, sau bất ngờ ứng cử viên vô địch Senegal để thua Zambia 1-2, các trận còn lại diễn ra khá tẻ nhạt và đều kết thúc với cách biệt chỉ 1-2 bàn thắng.

Khuya ngày 23.1 và rạng sáng qua, 2 trận đấu cuối của lượt mở màn vòng bảng trong khuôn khổ bảng D, hai “ngựa ô” của giải là Ghana thắng Botswana 1-0 (do John Mensah ghi bàn) và Mali thắng đội chiếu dưới Guinea chỉ 1-0 (Bakaye Traore ghi). Như vậy, tính tổng cộng sau 8 trận chỉ mới có 15 bàn thắng (trung bình 1,88 bàn/trận). Con số này là quá ít ỏi nếu so với giải đấu năm 2010 tại Angola (nơi từng xảy ra sự cố tuyển Togo bị khủng bố tấn công khi đang trên đường đến dự VCK), ngay lượt đầu tiên đã có nhiều cơn mưa bàn thắng như trận mở màn Angola hòa Mali 4-4; Malawi thắng Algeria 3-0 hay Ai Cập thắng Nigeria 3-1…

Chính vì vậy, sự vắng mặt của những “ông lớn” như Nigeria, Cameroon và nhất là ĐKVĐ Ai Cập do đều không vượt qua vòng loại đã làm giảm đi rất nhiều sức hấp dẫn vốn có của CAN. Số lượng khán giả đến sân cũng giảm đáng kể, ngoại trừ 2 trận có các đội đồng chủ nhà thi đấu thu hút trên 30.000 khán giả, các trận còn lại trên dưới chỉ khoảng 10.000 đến 15.000 khán giả. Tuy nhiên, dư luận vẫn hy vọng với những gương mặt mới như tuyển Ghi nê Xích Đạo (lần đầu góp mặt tại CAN nhờ tư cách đồng chủ nhà, và mới được thưởng 1 triệu USD với trận thắng đầu tiên trước Libya 1-0 ở ngày khai mạc) hay Bờ Biển Ngà với dàn sao xuất sắc gồm Drogba, Tiote, Yaya Toure…; Ghana với anh em nhà Ayew, tài năng trẻ Agyemang Badu… sẽ thi đấu tưng bừng hơn ở lượt trận tới nhằm mang lại các trận đấu có nhiều bàn thắng đúng nghĩa của châu Phi.

Đêm nay và rạng sáng mai, Angola (gặp Sudan) và Bờ Biển Ngà (gặp Burkina Faso) sẽ tiếp tục thi đấu ở lượt thứ 2 bảng B. Nếu thắng, cả 2 ứng cử viên này sẽ sớm có mặt ở vòng tứ kết vì ở lượt ra quân Bờ Biển Ngà và Angola đều giành trọn 3 điểm khi lần lượt thắng Sudan (1-0 do Drogba ghi bàn) và Burkina Faso (2-1).

Giang Lao