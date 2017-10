CAN 2013: Bờ Biển Ngà giành vé đầu tiên vào tứ kết

Trọng tài tại CAN 2013 bị phản ứng gay gắt Hôm 26.1, Liên đoàn Bóng đá Nigeria (NFF) vừa gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) để phản đối những quyết định sai lầm dẫn đến tuyển quốc gia của họ hòa liên tiếp 2 trận bảng C (cùng tỷ số 1-1) dù chơi tốt hơn và có bàn dẫn trước. Theo NFF, ngoài một chiếc thẻ đỏ quá nặng tay trong trận mở màn gặp Burkina Faso, trọng tài tiếp tục phạm sai lầm khi “tặng” cho Zambia một quả phạt 11m ở phút 85 thuộc trận đấu lượt trận thứ 2 dù pha phạm lỗi của Ogenyi Onazi diễn ra ngoài vòng cấm. Trong đơn, ngoài việc phàn nàn về công tác trọng tài yếu kém, NFF còn yêu cầu CAF phải xử lý công bằng. Quyết định sai lầm của trọng tài đã khiến Nigeria đối mặt với nguy cơ bị loại sớm do chỉ có 2 điểm và buộc phải thắng Ethiopia mới có cơ hội vào tứ kết. Trước đó, các HLV và người hâm mộ của Angola, Ethiopia, Congo cũng chỉ trích kịch liệt cách điều hành trận đấu yếu kém của trọng tài.