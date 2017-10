CAN 2013: Nhà vô địch Zambia dừng bước

(TNO) Zambia đã trở thành nhà vô địch đầu tiên ở Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) sau 21 năm loại ở vòng đấu bảng, khi bị Burkina Faso cầm chân 0-0 ở lượt trận cuối bảng C thuộc CAN 2013 (diễn ra rạng sáng nay (30.1, giờ VN).

>> CAN 2013: Ghana, Mali dắt tay nhau vào bán kết

>> Cape Verde viết chuyện cổ tích ở CAN 2013

>> CAN 2013: Bờ Biển Ngà giành vé đầu tiên vào tứ kết



Zambia (trái) không thể vượt qua Burkina Faso và đành chấp nhận bị loại - Ảnh: Reuters

Trước đó, Algeria cũng bị loại ở mùa giải tiếp theo sau khi đăng quang ở CAN 1992. Trên thực tế, sau khi gây sốc với chức vô địch CAN 2012, Zambia đã bị kéo “trở lại mặt đất” khi chỉ thể hiện là đội bóng có trình độ trung bình của lục địa đen. Bằng chứng là việc họ đều nhờ may mắn và sự giúp sự của trọng tài mới có để chia điểm với Nigeria và Ethiopia.

Ở trận này, trước Burkina Faso chủ động chơi phòng thủ do chỉ cần 1 trận hòa, Zambia gần như kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Nhà vô địch châu Phi còn bớt thêm một mối lo khi chân sút xuất sắc của Burkina Faso là Alain Traore (cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất CAN 2013 với 3 pha lập công) phải rời sân ở phút 11 do chấn thương.

Cơ hội mở tỷ số cho Zambia đến ở phút thứ 17 khi Collins Mbesuma tận dụng sai lầm hàng thủ đối phương để dứt điểm trong tư thế trống trải, nhưng bóng lại bay thẳng vào tay của thủ thành Daouda Diakite (Burkina Faso).

Zambia tiếp tục có một thể trận một chiều ở hiệp 2 do Burkina Faso chấp nhận “cắm trại” ở bên phần sân nhà, thậm chí họ còn “đổ bê tông” xung quanh vòng 16m50 trong 10 phút cuối. Thế nhưng một hàng công vốn nghèo sáng tạo của Zambia đã không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự dày đặc và có tổ chức của đối phương.

Như vậy, với 3 điểm sau 3 trận hòa, Zambia bị loại do chỉ xếp thứ 3 sau Burkina Faso và Nigeria ở bảng C. Ngược lại, niềm vui của Burkina Faso được nhân ba khi không những loại được nhà vô địch Zambia, mà còn đứng đầu bảng với 7 điểm và lần đầu tiên được góp mặt ở tứ kết một kỳ CAN kể từ năm 1998.

Ở tứ kết Burkina Faso có thể đối mặt với Togo hoặc Tunisia, những đội nhiều khả năng đứng thứ 2 bảng D. “Chúng tôi vừa trải qua một đêm lịch sử và hoàn toàn có niềm tin có thể đi tiếp vào bán kết”, HLV Paul Putt của Burkina Faso nói với Reuters sau trận đấu.

Ở trận đấu cùng giờ, “Siêu đại bàng xanh” Nigeria đã giải tỏa sự luyến tiếc do đánh rơi 2 trận thắng ở lượt đầu bằng với chiến thắng 2-0 trước Ethiopia. Tiền vệ của Chelsea là Victor Moses trở thành người hùng với một cú đúp ở phút 80 và 90.

Theo đó dù có cùng 5 điểm với Burkina Faso, nhưng “Siêu đại bàng” phải đứng thứ 2 do kém hiệu số bàn thắng bại. Đối thủ ở tứ kết của Nigeria gần như sẽ là Bờ Biển Ngà, đội có thể đứng nhất bảng D.

Rạng sáng mai (31.1, giờ VN), vòng đấu bảng sẽ kết thúc sau lượt trận cuối của bảng D khi Tunisia và Togo (cùng có 3 điểm) quyết đấu với nhau để giành chiếc vé còn lại, còn Bờ Biển Ngà (6 điểm) nhẹ gánh hơn trước Algeria đã hết hy vọng.

Tây Nguyên