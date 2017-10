CAN 2015: CAF nương tay với Guinea Xích Đạo, trừng phạt Morocco

(TNO) LĐBĐ châu Phi (CAF) vừa ban hành án phạt đối với chủ nhà CAN 2015 (Giải vô địch các quốc gia châu Phi) là Guinea Xích Đạo cho vụ bạo loạn trong trận bán kết, trong khi Morocco chịu sự trừng phạt rất nặng về việc hủy bỏ đăng cai sự kiện trên vào phút chót.

Cảnh sát phải ra tay trấn áp các CĐV quá khích - Ảnh: Reuters

Theo AFP, chủ nhà Guinea Xích Đạo phải nộp phạt 100.000 USD về sự cố cổ động viên (CĐV) gây bạo loạn trong trận thua Ghana 0-3 ở bán kết CAN 2015 diễn ra hôm 5.2 tại Malabo khiến 36 người bị thương.

Trước đó, trận đấu trên đã bị tạm dừng trong 30 phút khi CĐV chủ nhà ném pháo sáng, chai và ghế nhựa về phía cầu thủ và CĐV Ghana trước khi tràn xuống sân gây rối nhưng lực lượng an ninh sau đó đã kịp thời ngăn chặn bạo loạn bùng phát.

LĐBĐ Ghana (GFA) mô tả sự cố diễn ra ở trận bán kết trên như “vùng chiến sự”. Sau trận này, khoảng 500 CĐV của Ghana đã phải ở lại sân trong vài giờ để đảm bảo an toàn trước khi được hộ tống đến sân bay Malabo do CĐV quá khích của Guinea Xích Đạo tiếp tục gây hỗn loạn, đập phá các công trình công cộng bên ngoài sân.

Tuy vậy, theo dư luận, án phạt dành cho Guinea Xích Đạo vẫn còn quá nhẹ bởi CĐV của họ vẫn được đến sân cổ vũ cho đội chủ nhà trong trận tranh hạng ba với CHDC Congo vào 23 giờ đêm nay (theo giờ VN) trên sân Malabo, nơi xảy ra vụ bạo loạn ở bán kết gặp Ghana.

Phía CAF giải thích rằng việc không áp dụng hình thức cấm CĐV Guinea Xích Đạo đến sân nhằm thúc đẩy tinh thần Fair-play nhưng sẽ áp dụng hình phạt nếu chủ nhà tiếp tục để xảy ra bất ổn ở trận này.



Ebola là nguyên nhân khiến Morocco không đăng cai CAN 2015 - Ảnh: Reuters

Dịp này, CAF cũng trừng phạt Morocco với án phạt rất nặng do từ chối đăng cai CAN 2015 vào phút chót với lý do lo ngại lây lan dịch Ebola khiến sự kiện bóng đá lớn nhất châu lục đen suýt phải hủy bỏ. Theo đó, ngoài việc tuyển quốc gia bị cấm tham dự CAN 2017 và 2019, Morocco còn phải nộp phạt số tiền lên đến 1 triệu USD và phải bồi thường thiệt hại hơn 9 triệu USD.

Ngoài 2 án phạt trên, CAF còn ban hành án phạt loại trừ Chủ tịch LĐBĐ Tunisia Wadie Jary tham gia các hoạt động bóng đá sau khi chỉ trích việc đội tuyển quốc gia của mình bị đối xử bất công trong thất bại trước chủ nhà Guinea Xích Đạo ở trận tứ kết.

Ở trận này, trọng tài người Mauritius là Rajindraparsad Seechurn bị tố cáo cố tình “tặng” Guinea Xích Đạo một quả phạt 11m tranh cãi để gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ của trận đấu, trước khi thắng 2-1 ở hiệp phụ. Theo CAF, án phạt đối với Wadie Jary sẽ được treo đến ngày 31.3 để chờ vị quan chức này đưa ra lời xin lỗi hoặc trưng bằng chứng về việc tuyển quốc gia Tunisia bị đối xử bất công, nếu không bóng đá nước này có thể đối mặt với việc bị cấm tham dự CAN 2017.

Tây Nguyên

