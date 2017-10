Căng thẳng vì Marco Reus

23 giờ tối nay, hai gã khổng lồ của bóng đá Đức gặp nhau ở trận tranh Siêu cúp trước mùa giải mới. Và một lần nữa căng thẳng nổ ra khi Bayern Munich đang tìm mọi cách chèo kéo cầu thủ ngôi sao của Borussia Dortmund, tiền vệ Marco Reus.

Chuyện đi ở của Marco Reus sẽ khiến trận Siêu cúp Đức trở nên nóng bỏng - Ảnh: AFP

Hai mùa gần đây, Bayern đã liên tiếp lấy đi của Dortmund 2 cầu thủ xuất sắc lần lượt là Mario Gotze và Robert Lewandowski theo cùng một cách thức tiếp cận riêng với cầu thủ để dụ dỗ đầu quân giúp tên tuổi mình nổi lên. Với Gotze, Dortmund còn an ủi thu về được 37 triệu euro nhờ còn mấy năm hợp đồng, nhưng với Lewandowski thì trắng tay do Bayern thuyết phục được chân sút này trước ít nhất 1 năm không gia hạn hợp đồng để sau đó ra đi theo chuyển nhượng tự do.

Phía Dortmund cho rằng Bayern đã cậy thế tác động để lấy đi các cầu thủ của họ mà lẽ ra giá trị chuyển nhượng cao hơn nhiều. Từ đó, mối thâm thù giữa hai bên ngày càng chồng chất. Trước mùa này, Bayern cũng chèo kéo tiếp luôn tiền vệ Marco Reus - linh hồn trong lối chơi của Dortmund. Chủ tịch CLB Bayern, ông Karl-Heinz Rummenigge tiết lộ đã có trong tay bí mật điều khoản mua lại hợp đồng của cầu thủ này với giá chỉ 25 triệu euro, nên sớm muộn gì Reus cũng đến sân Allianz Arena.

Một khi phía Bayern nói, đó là cầu thủ họ rất muốn có mà lại là cầu thủ Đức nữa thì đằng nào họ cũng chiếm ưu thế trước các CLB nước ngoài cũng đang săn đuổi Reus. Phía Dortmund dĩ nhiên không muốn bán Reus, và cả trung vệ Mats Hummels. Nhưng việc Bayern cứ lẽo đẽo chèo kéo tác động đến cầu thủ khiến Dortmund tức anh ách.

Điên tiết, Giám đốc thể thao của CLB này, ông Michael Zorc mắng ông Rummenigge là nên “câm cái miệng lại” và đừng có mơ mà lấy được Reus. Phía Bayern cũng không vừa, Giám đốc thể thao Matthias Sammer phản pháo với đại ý có miệng thì cứ nói.

Trận này 80.000 vé trên sân Dortmund đã bán sạch. Phía Bayern ngoài việc chia tay Mario Mandzukic và Toni Kroos thì HLV Pep Guardiola cũng không thể sử dụng Thiago và Franck Ribery do chấn thương. Trong khi phía Dortmund, ưu tiên của HLV Klopp là giữ đội hình hiện có để ổn định tâm lý, tránh lặp lại sai lầm sau trận thua choáng váng Liverpool 0-4 tại sân Anfield mới đây.

Ở 2 lần gặp tranh Siêu cúp trước, hồi năm 2012 Bayern thắng Dortmund 2-1. Năm 2013 đến lượt Dortmund thắng lại 4-2. Tỷ lệ cược: Dortmund chấp đồng nửa (trực tiếp trên K+, SCTV15, Bóng đá TV).

Giang Lao

