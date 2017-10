Cầu thủ của Livorno đột tử, các trận đấu tại Ý bị hoãn

Những cầu thủ đột tử do có "tiền sử" về bệnh tim 1. Piermario Morosini (Ý - Livorno) - ngày mất: 14.4.2012 Trong trận đấu giữa Pescara và Livorno thuộc khuôn khổ Serie B, Morosini bỗng dưng đổ gục xuống sân bóng. Dù được các nhân viên y tế hỗ trợ và đưa tới bệnh viện nhưng anh đã trút hơi thở cuối cùng ngay trên đường tới bệnh viện. 2. Naoki Matsuda (Nhật Bản - Matsumoto Yamaga) - ngày mất: 2.8.2011 Matsuda là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất Nhật Bản. Anh đã mãi mãi không bao giờ trở lại khi trong quá trình điều trị tại khu vực vùng núi Matsumoto, phía tây bắc của Tokyo. Sau khi hoàn thành bài khởi động khoảng 15 phút, Matsuda đã đổ gục xuống sân. Mới đầu, các đồng đội tưởng anh bị say nắng dưới thời tiết 43 độ C, nhưng khi vào bệnh viện Matsuda đã không thể chiến thắng được căn bệnh tim quái ác. Kết thúc cuộc đời ở tuổi 34, nhiều người nuối tiếc về một hậu vệ tài năng mà bóng đá Nhật Bản đã sản sinh ra. Năm 2011 còn có các trường hợp đột tử của Loko (Beaumontois), Elejiko (Merksem) 3. Dani Jarque (Tây Ban Nha - Espanyol) - ngày mất: 8.8.2009 Dani Jarque là trường hợp thứ hai trong 2 năm liên tiếp mà bóng đá Tây Ban Nha phải đón nhận tin buồn. Người đội trưởng của Espanyol cảm thấy khó chịu sau khi đang nói chuyện điện thoại với người bạn gái. Sau đó, các đồng đội đã phát hiện ra và lập tức đưa Jarque vào bệnh viện. Tại bệnh viện Florence, Jarque đã không có được may mắn khi chỉ 1 tiếng sau, anh đã trút hơi thở cuối cùng tại đây. Năm 2009 còn có các vụ của Abdi (Bontang), Adun (Warri Wolves). 4. Antonio Puerta (Tây Ban Nha - Sevilla) - ngày mất: 28.8.2007 Hậu vệ tài năng của Sevilla này bị đột quỵ trong trận đấu khai mạc La Liga với Getafe. Phút 31 của trận đấu, Puerta không va chạm với ai và đổ gục xuống sân. Ngay lập tức, anh được chuyển tới bệnh viện trong thành phố Seville. Vào ngày 28.8, Puerta trút hơi thở cuối cùng của mình tại bệnh viện do bị nhồi máu cơ tim, sau 3 ngày nhập viện. Hậu vệ sinh năm 1984 này ra đi để lại biết bao đau xót cho ban lãnh đạo, các cầu thủ Sevilla, cũng như bóng đá châu Âu thời điểm đó. Năm 2007 còn có các vụ của Karacic (Brijeg), Nsofwa (Beersheba), O’Donnell (Motherwell). 5. Miklos Feher (Hungary - Benfica) - ngày mất: 25.1.2004 Feher bị suy hô hấp cấp và rồi vĩnh viễn ra đi ngay trên sân cỏ. Dư luận vào thời điểm đó chỉ trích dữ dội công tác y tế, khi phải 9 phút sau xe cứu thương mới tới và thêm 6 phút nữa để đưa Feher lên xe. Năm 2004 còn có các vụ của Ortiz (Municipal), Serginho (Caetano). 6. Marc Vivien Foe (Cameroon - Man City) - ngày mất: 26.6.2003 Phút thứ 75 trong trận đấu tại Confederation Cup 2003 giữa hai đội Colombia và Cameroon trên sân Stade de France, Marc Vivien Foe đã bất ngờ ngã gục xuống sân và tắt thở. Sau khi được cáng ra khỏi sân, các bác sĩ đã làm mọi cách để tiến hành sơ cứu cho Foe, nhưng vẫn không thể làm tim cầu thủ này đập trở lại. Sau khi khám nghiệm, các bác sĩ đưa ra kết luận, tim Foe bị phình to và huyết áp cao, cộng thêm điều kiện thi đấu nắng như thiêu đốt nên cầu thủ này đã không chịu đựng được. 7. Serhiy Perkhun (Ukraine - CSKA Moscow) - ngày mất: 28.8.2001 Sau pha va chạm bằng đầu với Budunov (Anzhi), Perkhun được đưa ra sân với vết thương ở mũi. Tuy nhiên, trên đường ra sân bay, diễn biến đột ngột xấu đi. Thủ thành người Ukraine qua đời 9 ngày sau đó. 8. Catalin Hildan (Romania - Dinamo Bucharest) - ngày mất:: 5.10.2000 Phút 74 trận giao hữu giữa Dinamo Bucharest và FC Oltenita, Catalin Hildan lên cơn đau tim, rồi gục ngã ngay trên sân cỏ. Để tưởng nhớ Hildan, Bucuresti quyết định dùng tên anh đặt cho khán đài phía Bắc SVĐ Dinamo. Năm 2000 còn có Ikoroma (Al-Wahda), Irianto (Surabaya), Gacemi (Kabylie). * Không chi có những cái tên trên, bóng đá thế giới đã chứng kiến rất nhiều cuộc chia ly đầy nước mắt. Có thể kể ra những cái tên như Miklos Feher, Jordi Pitarque và một loạt những vụ đột tử liên quan đến vấn đề tim mạch khác nhưng may mắn được cứu sống như Fabrice Muamba, Miguel Garcia, De la Red, Sergio Sanchez... (Sơn Tùng)