Cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên chơi ở Ngoại hạng Anh

Thủ môn Neil Etheridge, sinh ngày 7.2.1990 tại London (Anh), cao 1m88, có bố là người Anh và mẹ là người Philippines. Etheridge trưởng thành từ Học viện CLB Chelsea sau đó chuyển sang Fulham nhưng chỉ chơi ở đội trẻ. Từ năm 2008 đến 2014, Etheridge bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp cho CLB Fulham nhưng chỉ là thủ môn dự bị không ra sân được trận nào, sau đó anh được cho nhiều CLB hạng dưới ở Anh mượn thi đấu để có thêm kinh nghiệm.

Tuy nhiên, Etheridge gần như không có cơ hội để thể hiện mình, có lúc cầu thủ này chán nản tính chuyện giải nghệ và trở về Philippines sinh sống. Mặc dù vậy, vận may đã đến với Etheridge khi chỉ còn chừng 1 tuần về Philippines thì được CLB Walsall đang thi đấu ở giải hạng nhì nước Anh mời về thi đấu hai mùa từ năm 2015 đến 2017 và ra sân tổng cộng 81 trận. Nhờ đó, Etheridge được HLV Neil Warnock của Cardiff City ký hợp đồng theo diện chuyển nhượng tự do vào mùa hè 2017. Nhưng cũng phải nhờ thêm vận may khi thủ môn số 1 Lee Camp (Cardiff) bị chấn thương nặng, và Etheridge mới bước ra được ánh sáng dần trở thành thủ môn số 1 của Cardiff suốt mùa giải vừa qua.

Neil Etheridge khoác áo đội tuyển Philippines 59 lần từ năm 2008 đến nay.