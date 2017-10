Cầu thủ gốc Việt nhấn chìm M.U

Ngôi sao gốc Việt Yohan Cabaye đã ghi bàn thắng mang tính bước ngoặt ở phút 47 từ pha đá phạt tuyệt đẹp giúp Newcastle “làm gỏi” M.U 3-0.

Trước đó ở phút 33, trung phong người Senegal - Demba Ba - trừng phạt hàng thủ vốn lỏng lẻo của M.U từ trận thua Blackburn 2-3 dù có sự trở lại của Rio Ferdinand để mở tỷ số 1-0 cho Newcastle. Tuy nhiên, chính bàn thắng thứ 2 do Cabaye ghi mới thực sự là đòn chí mạng hạ thủ “Quỷ đỏ” - như lời thừa nhận sau trận đấu của HLV Alex Ferguson, và ông còn khen ngợi tiền vệ người Pháp gốc Việt này đã chơi một trận thật tuyệt vời khi cùng với Tiote kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến làm tê liệt cả hàng tiền vệ của M.U. Bàn thua thứ 3 của M.U rất vô duyên do Phil Jones quýnh quáng để phản lưới nhà từ quả phát bóng chẳng mấy nguy hiểm của thủ môn Tim Krul (Newcastle) ở cuối trận, như thể muốn phơi bày hết tâm trạng hoảng loạn của bầy “Quỷ đỏ”.

Thủ môn Tim Howard là thủ môn thứ 4 trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh ghi bàn trong một trận đấu sau các thủ môn Peter Schmeichel, Paul Robinson và Brad Friedel. CLB M.U lần đầu tiên kể từ tháng 2.2004 để lọt lưới từ 3 bàn trở lên trong 2 trận đấu liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh. Đây cũng là lần đầu kể từ mùa 2005-2006, M.U thua 2 trận liên tiếp với 3 bàn thua mỗi trận. Và cũng là lần đầu kể từ gần 7 năm qua mới thua 2 trận liên tiếp trước các đối thủ không nằm trong nhóm “bộ tứ” truyền thống.

Kể cũng lạ, vì ít ai nghĩ M.U lại chơi tệ và nhút nhát đến như vậy. Một đội bóng đẳng cấp và có nhiều kinh nghiệm như M.U, vừa có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp ghi 16 bàn để lọt lưới 1 bàn, lại liên tiếp để thua 2 trận trước hai đối thủ nằm ngoài tốp 4 với mỗi trận đều để lọt lưới đến 3 bàn. HLV Ferguson thực sự không có lời bào chữa nào thích hợp. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dạn của mình, ngài Alex buộc phải có nhiều lời động viên hơn là chỉ trích các cầu thủ M.U nhằm giúp họ sớm quên đi 2 trận đấu “thảm họa” ở cuối năm cũ và đầu năm mới. Ông nói: “Đây không phải là thời điểm chúng tôi mệt mỏi. M.U có đủ kinh nghiệm để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Đúng là chúng tôi tự đánh mất đi không ít lợi thế và trao nó lại cho Man.City. Nhưng thực tế mà suy xét thì cục diện chưa nằm ngoài tầm tay của chúng tôi. Nếu chúng tôi quật khởi trở lại trong thời gian tới, và không để cách biệt quá xa thì đến tháng 3 và tháng 4 sẽ đảo ngược tình thế”.

Hiện M.U thua Man.City 3 điểm (45 so với 48), nhưng phía sau sức nóng từ Tottenham đã phả hầm hập khi CLB ở London này nhiều khả năng sẽ cân bằng điểm số với “Quỷ đỏ” nếu giành được 3 điểm trong trận đấu bù với Everton sắp tới.

Trong khi đó, ở trận còn lại của vòng 20, Everton để thua Bolton 1-2 dù có bàn mở tỷ số trước đầy hy hữu do công thủ môn Tim Howard ghi ở phút 63 sau cú phá bóng lên từ vòng cấm địa nhà, đập đất rồi bay thẳng vào lưới thủ môn Adam Bogdan của Bolton do chủ quan lên hơi cao. Mặc dù vậy, sau đó Howard phải liên tiếp vào lưới nhặt bóng do hàng thủ Everton chơi sơ hở để Ngog (67’) và Gary Cahill (78’) ghi bàn, giúp Bolton lội ngược dòng ngoạn mục, thoát khỏi vị trí chót bảng leo lên thứ 18.

Giang Lao