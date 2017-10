Cầu thủ Trung Quốc ẩu đả tại Singapore

Bối cảnh của vụ xô xát là 10 phút trước khi hết giờ và tỷ số đang là 1-1. Trang Channel News Asia đã mô tả lại nguyên nhân nảy ra cuộc xung đột trên. Theo đó, cầu thủ Yu Tianzhu của Quốc An tấn công Nazru của Young Lions trước.

Hai cầu thủ Khairul Nizam và Quak (Young Lions) cũng lao vào cùng Su Boyang và Yu bên phía Quốc An. Sau đó, một cầu thủ dự bị của Quốc An lao vào sân đá vào đầu gối Faritz bên phía Young Lions. Theo Channel News Asia, sau khi an ninh được vãn hồi, 3 cầu thủ của Young Boys bị sây sát là Faritz Abdul Hameed (đầu), Gabriel Quak (tay) và Nazrul Ahmad Nazari (đầu gối) đã phải nhập viện.

Channel News Asia cho biết đây không phải là lần đầu các cầu thủ Quốc An gây rắc rối, ngày 24.3, trong trận thua Balestier 0-1 tại Toa Payoh, hai cầu thủ dự bị của đội bóng đến từ Trung Quốc đã phải ăn thẻ đỏ vì toan chạy vào sân trái phép. Từ đầu giải đến giờ, Quốc An Bắc Kinh là đội xấu chơi nhất ở giải Singapore khi nhận 6 thẻ đỏ, 53 thẻ vàng.

Channel News Asia dẫn lời một cựu quan chức giấu tên của LĐBĐ Singapore cho biết: “Đã đến lúc chấm hết tình yêu với các CLB Trung Quốc. Tôi không nghĩ họ giúp gì được cho nền bóng đá của chúng ta”. Một chuyên gia của giải Singapore cũng thúc giục LĐBĐ Singapore hành động cứng rắn: “Cần phải thể hiện rằng kiểu hành xử như vậy không được chào đón tại Singapore”. Lần đầu tiên sau 15 năm, giải Singapore mới có một trận phải hoãn vì ẩu đả trên sân.



Tiếng còi kết thúc trận chưa dứt cầu thủ 2 bên đã lao vào ẩu đả lẫn nhau - Ảnh: asianone.com

Từ năm 2003, Singapore đã tiến hành mở rộng giải vô địch quốc gia bằng việc mời các đội bóng mạnh từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… dự giải. Ý tưởng đó nhằm để phát triển nền bóng đá Singapore và tăng cơ hội cọ xát cho tuyển trẻ Singapore (cũng dự giải với tên Young Lions). Theo bình luận viên Leonard Thomas của tờ Today, các đội khách mời Trung Quốc như Sinchi, Liaoning Guangyuan, Dalian Shide và giờ là Quốc An Bắc Kinh luôn gây rắc rối. Thomas cho rằng các đội bóng của Trung Quốc thể hiện chất lượng chuyên môn thấp và hay dính líu đến tiêu cực. Ông còn kết luận: “Tôi chẳng thấy bóng đá Singapore có lợi ở điều gì từ bất kỳ đội bóng nào của Trung Quốc”.

CLB Young Lions đã lên tiếng xin lỗi khán giả vì sự cố trên. Trưởng đoàn Eugene Loo, người bị ăn một cú đá trong vụ ẩu đả vừa cũng cho biết: “Những tai nạn kiểu như vậy không thể chấp nhận được. Các cầu thủ chúng tôi rất hối hận vì điều đã xảy ra”. Trong khi đó, phía Quốc An Bắc Kinh chưa đưa ra bình luận nào về vụ này.

Nhật Minh