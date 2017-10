Cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn tiếp tục được triệu tập vào tuyển Mỹ

Danh sách tuyển Mỹ tập trung Thủ môn (2 người): Bill Hamid (D.C. United), Luis Robles (New York Red Bulls)



Hậu vệ (7): Kellyn Acosta (FC Dallas), Matt Besler (Sporting Kansas City), Matt Miazga (New York Red Bulls), Eric Miller (Montreal Impact), Tim Parker (Vancouver Whitecaps FC), Marc Pelosi (San Jose Earthquakes), Matt Polster (Chicago Fire)



Tiền vệ (8): Fatai Alashe (San Jose Earthquakes), Michael Bradley (Toronto FC), Mix Diskerud (New York City FC), Jermaine Jones (Unattached), Darlington Nagbe (Portland Timbers), Lee Nguyen (New England Revolution), Tony Tchani (Columbus Crew SC), Wil Trapp (Columbus Crew SC)



Tiền đạo (6): Jozy Altidore (Toronto FC), Ethan Finlay (Columbus Crew SC), Jerome Kiesewetter (VfB Stuttgart), Jordan Morris (Chưa có CLB), Khiry Shelton (New York City FC), Gyasi Zardes (LA Galaxy).