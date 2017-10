CĐV Liverpool tại Việt Nam: Khí thế ngất trời

(TNO) Liverpool vô địch giải Ngoại hạng Anh đã là định mệnh! Điều ấy có lẽ đã là mặc định, nếu bạn là một Liverpudlian lúc này. Chỉ nhìn vào không khí trên các diễn đàn hoặc trang page của các CĐV 'Quỷ đỏ' đang ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và lạc quan là đủ hiểu.

Các CĐV Liverpool tại TP.HCM xem trận Norwich - Liverpool tại một sân bóng mini

Chưa bao giờ sắc đỏ của Liverpool lên cao như thế tại Việt Nam. Đêm qua, khi Liverpool gặp Norwich sẽ không nói quá rằng cộng đồng Liverpudlians tại khắp Việt Nam đã cùng chung nhịp đập.

Thực tế, do một số điều kiện đặc thù nên các diễn đàn, nhất là trang facebook của mỗi vùng đều sinh hoạt theo kiểu nhóm riêng, không công khai.

Nhưng đêm qua, song hành cùng khí thế dũng mãnh của đội bóng, các hội CĐV Liverpool tại Việt Nam đã cùng tạo nên một cơn bão đỏ, suốt một dải từ Nam ra Bắc.

Hội CĐV Liverpool tại Sài Gòn, theo đúng dự định đã tổ chức offline tại sân bóng mini 68 nằm trên đường Thăng Long (Q.Tân Bình) với hơn 400 CĐV, gồm cả người Việt lẫn nước ngoài.



CĐV Liverpool tại Hà Nội

Trong khi đó, những Liverpudlians tại Hà Nội thậm chí thuê cả một hội trường, với hơn 600 “Quỷ đỏ” cùng tạo nên một bầu không khí đỏ rực đến mê người.

Không chỉ 2 trung tâm lớn nhất, cộng đồng Liverpudlians suốt từ Đồng Nai đến Đà Nẵng đều tưng bừng tổ chức những buổi offline hoành tráng với những quy mô lớn nhỏ khác nhau, với điểm chung là ngập tràn sắc đỏ. Trên trang diễn đàn hoặc trang facebook, không khí của các CĐV cứ gọi là bừng bừng khí thế.



CĐV tại Đà Nẵng cũng không thua kém

Bạn Lưu Đức Tài chia sẻ: “Tôi đã theo dõi trận này của Liverpool, thấy thật tuyệt. Nếu không để thủng lưới 2 bàn thì còn tuyệt hơn, nhưng quan trọng nhất là Liverpool đã dành chọn 3 điểm quan trọng. Thật lòng tôi đang nín thở để chờ mong ngày đội bóng đăng quang, còn các bạn có suy nghĩ như tôi?”.

Lập tức tâm nguyện của anh nhận được like liên tục. Bạn Tuấn Minh Lương hưng phấn: “Mong đội bóng sẽ giành được ngôi vương và trở lại thế lực của bóng đá châu Âu”. Còn Thanh BuiNguyen thì dặn lòng: “Phải tập hát bài You will never walk alone mới được”.

Phong Đặng, một thành viên khác thì nhắn nhủ: “Fan phong trào của mình thấy nhiều quá. Ngày trước ra đường không thấy ai là Liver… dạo này thì là quá nhiều. The Kop đang thành công. Vậy các bạn đừng bỏ rơi khi họ thất bại nhé… Năm nay Liver đã trở lại, I love Liver”.

Thêm một số hình ảnh buổi offline hồi cuối tuần qua của CĐV Liverpool tại TP.HCM:



Các CĐV tập trung ở một sân bóng đá mini

Có cả những fan nhí

Chăm chú theo dõi từng đường bóng của đội nhà

Tiếc nuối khi Liverpool bỏ lỡ cơ hội ghi bàn

Và vỡ òa trong niềm vui khi đội nhà ghi bàn

Tiểu Bảo

Ảnh: LFCVN cung cấp

