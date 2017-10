CĐV M.U có quyền nghi ngờ khả năng của Mourinho

Hồi cuối tuần qua, M.U đã có một trận đấu thất vọng khi bị West Brom cầm hòa 0-0 ngay tại Old Trafford ở vòng 30 Premier League. Với kết quả này, "Quỷ đỏ" đang giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng khi có 53 điểm, kém đội thứ 4 là Man City 5 điểm.

Mourinho đã tiêu tốn của M.U không ít tiền, trong đó có bản hợp đồng kỷ lục thế giới 89,3 triệu bảng để mua Paul Pogba. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng mang về sân Old Trafford Zlatan Ibrahimovic. Kết quả là "Quỷ đỏ" đã có được danh hiệu đầu tiên trong mùa giải này là Cúp Liên đoàn Anh. Tuy nhiên, nếu so sánh với Louis Van Gaal thì thành tích tại Premier League không có gì khác biệt.

Theo thống kê của Sport Mail, trong 28 trận đấu tại Premier League, Van Gaal và Mourinho đều giành được 53 điểm cho M.U. Van Gaal thậm chí còn thắng nhiều hơn so với Mourinho (15 so với 14) nhưng cũng thua nhiều hơn (5 so với 3).

M.U dưới thời HLV Van Gaal thường bị chỉ trích là tẻ nhạt đến mức buồn ngủ khi ghi được ít bàn thắng. Điều đó không thay đổi khi Mourinho lên nắm quyền. Dưới thời nhà cầm quân người Hà Lan, "Quỷ đỏ" ghi được 47 bàn thắng nhưng đến khi "Người đặc biệt" nắm quyền, số bàn thắng chỉ còn là 42, cũng trong từng ấy trận.

Dưới sự dẫn dắt của Mourinho, M.U đang trải qua 19 trận bất bại tại Premier League nhưng chuỗi trận ấy chỉ có thể giúp họ từ vị trí thứ 6 vươn lên thứ 5. Nguyên nhân là đội chủ sân Old Trafford hòa quá nhiều. Trận hòa West Brom là lần thứ 11 trong mùa giải này Mourinho và các học bị chia điểm, bằng với Middlesbrough. Đây cũng là thành tích hòa trên sân nhà nhiều nhất của đội bóng này, kể từ mùa giải 1980-1981 (11 trận, và mùa này vẫn chưa kết thúc).

Sân nhà Old Trafford cũng không còn là điểm tựa của M.U. Ở mùa này, họ đã có đến 8 trận hòa trước các khán giả nhà và 3 trong số đó là những trận không có bàn thắng. Điều đó khiến cho tỷ lệ thắng trận trên sân nhà của M.U chỉ được 40%, thấp nhất kể từ mùa giải 1973-1974, thời điểm mà đội bóng này phải xuống hạng.

Vấn đề của M.U dường như không phải là tạo cơ hội mà là chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Trong 8 trận hòa trên sân Old Trafford của M.U mùa này, họ đã tung ra tổng cộng 154 cú dứt điểm, trong đó có 52 lần trúng đích nhưng chỉ có được 5 bàn thắng.

Rõ ràng, sự hiệu quả trong lối chơi của M.U chưa được HLV Mourinho cải thiện là bao so với thời Van Gaal. Có lẽ, người hâm mộ "Quỷ đỏ" sẽ còn phải tiếp tục chờ và vì thế, họ có quyền nghi ngờ khả năng của "Người đặc biệt".

Khánh Uyên