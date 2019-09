CĐV M.U kêu gọi sa thải HLV Solskjaer

Ở trận gặp Rochdale tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh, M.U dù đấu ngay sân nhà Old Trafford đã chật vật đến phút 68 mới ghi bàn dẫn trước 1-0 do công tiền đạo trẻ Greenwood ghi, nhưng đến phút 76 họ bị đối thủ dưới cơ gỡ hòa 1-1 do cầu thủ trẻ mới 16 tuổi là Matheson ghi.

M.U sau đó thắng 5-3 nhờ loạt sút luân lưu 11m để đi tiếp, thế nhưng HLV Solskjaer lại lấy đó làm hài lòng và chỉ tiếc là ở thời gian chính đội nhà đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn để kết liễu trận đấu sớm.

Ông Solskjaer cho biết thêm: “Chúng tôi dẫn trước 1-0 ở nhiều trận đấu. Hôm nay cũng vậy, và đáng lẽ phải có thêm bàn thứ 2. Nhưng rõ ràng dù các cầu thủ chơi tốt, việc họ chủ quan và cứ nghĩ chắc sẽ ghi bàn thứ 2 bất kể lúc nào để rồi dẫn đến sự bất cẩn khiến phải trả giá. Chúng tôi cần thêm một chút sự “tàn nhẫn” nữa trong lối chơi, cần phải giải quyết trận đấu và không thể để dây dưa như tình trạng hiện nay”.

Mourinho bóc trần sự thật cay đắng của Manchester United lúc này

Tuy nhiên, với giới CĐV M.U thì quá chán ngán với cách đấu này của đội nhà hiện nay, và có lẽ cũng chẳng hy vọng gì sẽ có sự thay đổi. Sau trận đấu nhiều người chỉ trích kịch liệt ông Solskjaer trên mạng xã hội Twitter: “Thật chẳng có gì tự hào, một phong độ quá nghèo nàn, và không có gì sáng sủa để hy vọng. CLB nên sa thải Solskjaer”.

Thi đấu với đội hạng 3 như Rochdale và ngay sân nhà, M.U tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất như Pogba, hay Mata... nhưng vẫn thi đấu chật vật AFP

Trong khi đó, một CĐV M.U khác thì dè bỉu các cầu thủ nhà nhận toàn mức lương “khủng” nhưng thi đấu chẳng khác gì các cầu thủ ở giải hạng 3, thì nên: “Đưa phần lương tuần của họ cho các cầu thủ Rochdale nhận xứng đáng hơn”.

Ở diễn biến khác, các CĐV M.U cho rằng sau trận thua West Ham (0-2) cuối tuần trước, thì trận gặp Rochdale dưới cơ xa đáng lẽ đội quân của ông Solskjaer phải thể hiện ít nhiều sự phản ứng lại để người hâm mộ còn hy vọng, nhưng đằng này họ vẫn thể hiện bộ mặt thi đấu đầy nhợt nhạt và đi tiếp chỉ nhờ may mắn ở các loạt sút 11m.

Ở trận đấu tới đây, M.U gặp Arsenal tại vòng 7 giải Ngoại hạng Anh lúc 2 giờ rạng sáng ngày 1.10 (giờ VN), nếu lại thua có lẽ tương lai của HLV Solskjaer ở sân Old Trafford dễ sớm bị định đoạt giữa lúc áp lực hiện nay quá lớn và CĐV “Quỷ đỏ” đã không thể kiên nhẫn hơn nữa.