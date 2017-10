CĐV Napoli “làm loạn” ở Europa League, 3 người bị đâm

(TNO) Napoli đang đối mặt với án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), sau khi các cổ động viên (CĐV) quá khích của họ đã gây ra một cuộc ẩu đả dữ dội với CĐV của AIK Solna (Thụy Điển) trong trận đấu thuộc Europa League diễn ra vào sáng 21.9 (giờ VN).

Theo hãng tin ANSA, vụ việc xảy ra lúc 23 giờ đêm 20.9 (giờ địa phương) khi bất ngờ một nhóm người trùm mặt xông tay lăm lăm gậy bóng chày và dao lao vào “tấn công” đám đông CĐV Thụy Điển đang ngồi ăn tối tại một cửa tiệm ở Piazza Borsa.

Cảnh sát cho biết 2 người đã bị đâm, nhưng rất may chỉ trúng vào phần mềm nên không nguy kịch tính mạng, còn nạn nhân thứ 3 chưa xác định do được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện trước khi lưc lượng an ninh có mặt. Ngoài ra, ông chủ cửa tiệm trên cũng bị thương do cố gắng bảo vệ các CĐV đến từ Thụy Điển.

Ngay sau vụ việc, cảnh sát Naples đã mở một cuộc truy lùng gắt gao đối với những thủ phạm. “Chúng ta nên gọi bọn họ là những tên tội phạm chứ không phải người hâm mộ của đội bóng. Nếu ai biết thông tin về nhóm tội phạm hãy báo cho chúng tôi”, thị trưởng thành phố Naples Luigi de Magistritis nói với hãng tin ANSA.

Tuy nhiên, dù phía Naples tuyên bố sẽ kiên quyết “trừng trị” những tên tội phạm nói trên, nhưng CLB Napoli chắc chắn phải đối mặt với án phạt từ phía UEFA. Bởi đây không phải lần đầu tiên CĐV quá khích của đội bóng này “làm loạn” ở các giải châu Âu. Mới đây nhất, ở Europa League năm 2010, 3 CĐV của Liverpool cũng bị đâm trong chuyến làm khách ở Naples.

Tây Nguyên