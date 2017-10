CĐV Newcastle bị phạt tù vì đánh… ngựa thi hành công vụ

(TNO) Barry Rogerson, một CĐV của Newcastle đã bị khởi tố và tuyên phạt tù 12 tháng vì tội gây mất trật tự và chống lại lực lượng thi hành công vụ, theo Daily Star. Điều đáng nói ở đây là việc Rogerson chưa hề chạm vào người viên cảnh sát nào mà chỉ đấm vào đầu một chú ngựa của cảnh sát.

Bức ảnh này là bằng chứng chống lại Rogerson trước tòa - Ảnh: Telegraph

Trong trận derby vùng Đông bắc giữa Newcastle và Sunderland hồi tháng 4 vừa qua, Barry Rogerson, một CĐV 45 tuổi đã say rượu và có tham gia vào vụ ẩu đả giữa CĐV của 2 đội. Khi cảnh sát xuất hiện, các CĐV khác đều chạy đi nhưng riêng Rogerson do quá say nên không biết sợ hãi và ở lại một mình chiến với cảnh sát.

Không may cho Rogerson là cảnh CĐV 45 tuổi này chuẩn bị tung nắm đấm vào mặt chú ngựa cảnh sát đã bị chụp ảnh lại. Nó chính là bằng chứng chống lại Rogerson trước tòa án.

Quan tòa Paul Sloan cho biết: “Khi con ngựa tiến về Rogerson, CĐV này đã được nhắc nhở là phải rời ngay khu vực lộn xộn. Rogerson có nhiều cơ hội để tuân theo chỉ thị từ lực lượng an ninh. Tuy nhiên, anh ta đã ngoan cố ở lại để tấn công ngựa của cảnh sát”.

Vị quan tòa này cũng xác định hành vi của Rogerson là nguy hiểm bởi ông ta phân tích: “Đây là một hành động nguy hiểm tới cảnh sát. Chú ngựa bị đấm có thể sẽ lồng lên và hất cảnh sát ngồi trên đó rơi xuống đất, dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng”.

Ngoài án phạt tù, Rogerson còn phải trả giá cho hành vi dại dột này là không được bén mảng đến các sân bóng Anh trong vòng 6 năm. Được biết, tổ chức bảo vệ động vật tại Anh hoan nghênh quyết định của tòa án trong vụ này.

Hồ Khuê