Cha, con và bóng đá: Mazinho: 'Bọn nhỏ đã qua mặt tôi'

Trước đây, nhắc đến Thiago hoặc Rafinha, báo giới thường hay nói thêm, đại khái họ là con trai Mazinho. Giờ thì ngược lại. Hễ nói đến Mazinho thì liền sau đó, người ta nhắc thêm: đấy chính là bố của Thiago Alcantara (hoặc Rafinha).

Giới hâm mộ bóng đá hẳn vẫn chưa quên hình ảnh “đưa nôi” độc đáo tại World Cup 1994, sau một bàn thắng của Bebeto cho đội tuyển Brazil. Vợ ông vừa sinh con trai trước đó 2 ngày. Vậy nên, Bebeto chạy đến đường biên và đong đưa 2 tay như một cách ăn mừng bàn thắng chưa ai từng làm. Ngay lập tức, hai đồng đội thân thiết là Romario và Mazinho cũng xuất hiện bên cạnh Bebeto để chung vui trong “vũ điệu đưa nôi”. Khi ấy, con trai Romario đã được 1 tuổi. Mazinho thì đã có 2 con trai: 1 và 3 tuổi.

Bây giờ, bọn trẻ đều đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Romarinha cũng xuất thân từ lò trẻ, rồi vươn lên đội lớn Botafogo, như ông bố Romario. Tuy nhiên, có vẻ như tương lai không sáng sủa lắm, khi Romarinha giờ đang chuẩn bị sang Nhật khoác áo một đội hạng nhì. Mattheus Oliveira khá hơn một tí. Con trai của Bebeto cũng vươn lên từ Flamengo như ông bố, giờ đang hy vọng tiến thêm một bước trên sân cỏ châu Âu. CLB Estoril ở Bồ Đào Nha đã mượn Mattheus cách đây không lâu.

Xuất sắc nhất là hai người con của Mazinho. Cậu cả Thiago Alcantara hiện là ngôi sao sáng giá trong đội hình Bayern Munich, sau khi ra mắt thành công tại Barcelona trước đó. Em ruột của Thiago là Rafinha, hiện là thành viên Barcelona. Mới 22 tuổi, anh đã có đủ các danh hiệu lớn, sau “cú ăn ba” huy hoàng mùa trước. Tuy Thiago là anh và thành danh sớm hơn, nhưng khi hai anh em họ gặp nhau trong tư cách đối thủ ở trận địa đỉnh cao thì chiến thắng lại thuộc về người em Rafinha. Đó là ở vòng bán kết Champions League mùa trước, Barcelona hạ Bayern trước khi tiến thẳng đến ngôi vô địch.

Con hơn cha

Trong nhiều trường hợp, có bố nổi tiếng chưa chắc đã là thuận lợi. Nào là so sánh, nào là áp lực. Biết vậy nên Mazinho không bao giờ áp đặt điều gì với các con trai. Ông chỉ hướng dẫn, không bắt buộc. Thiago và Rafinha tự do chọn lựa tương lai, theo cảm xúc. Họ chọn bóng đá. Với Thiago, bóng đá trước tiên chỉ là niềm vui. Thế còn ông bố nổi tiếng, từng vô địch World Cup? Anh nói gọn lỏn: “Tôi thích cha tôi”. Thông điệp rõ ràng: cho dù ông bố có vô địch World Cup hay không, chơi bóng ở đẳng cấp nào, anh vẫn thích bố, vì bố để anh tự do lựa chọn niềm vui.

Nói không áp đặt cũng không hoàn toàn chính xác. Khác hẳn đồng đội Romario và Bebeto, Mazinho đưa các con vào lò trẻ La Masia của Barcelona. Bây giờ, cả Thiago lẫn Rafinha đều đã là những tuyển thủ quốc gia. Chọn màu áo Tây Ban Nha, nơi họ sinh trưởng hay chọn màu áo đội tuyển quê hương, đấy là quyết định riêng của con trai. Thiago chọn Tây Ban Nha trong khi Rafinha chọn Brazil. Phải chăng Rafinha và Thiago thành công hơn hẳn so với Mattheus Oliveira và Romarinha nhờ xuất phát điểm tốt hơn? Đấy chính là khác biệt trong cách lựa chọn, định hướng của các ông bố. Ngày xưa, Mazinho không xuất sắc và nổi tiếng như Romario hoặc Bebeto. Bây giờ, "F2" ngược hẳn.

Đấy không hề là những sự ngẫu nhiên.

Mazinho nói đúng: các con đều đang đứng trước tương lai hấp dẫn hơn chính sự nghiệp của ông. Hồi Thiago chào đời (tại Ý), Mazinho chỉ đang khoác áo Lecce. Và khi ấy, ông đã ở tuổi 25, tức già hơn các con trai bây giờ. Các CLB tiếp theo của Mazinho là Fiorentina, Palmeiras, Valencia, Celta Vigo, Elche và Vitoria - đâu có đội bóng nào lớn, sánh được với Barcelona hoặc Bayern Munich của con trai. Còn nhiều hứa hẹn đối với gia đình “con hơn cha” này. Nhưng với Mazinho, gia đình vẫn là quan trọng hơn cả. Ông nói: “Chúng rất thân nhau, đấy mới là điều quan trọng”. Hỏi ai giống ông nhiều hơn, Mazinho nói ngay: “Thiago. Nó khá trầm tĩnh, ít nói. Trên sân, Thiago chơi bóng bằng tầm nhìn, nghiêm túc và kỷ luật. Rafinha thì luôn sôi động, thích đùa. Trên sân, Rafinha luôn cố vượt qua đối phương, cố lao lên và tìm cơ hội ghi bàn”.

Cuối cùng là một chi tiết bên lề, cũng liên quan đến gia đình. Cầu thủ Rodrigo, xuất thân từ lò trẻ Real Madrid, chủ yếu gắn bó với Benfica nhưng hiện khoác áo Valencia, là anh em họ với Thiago và Rafinha. Rodrigo cũng đã khoác áo đội Tây Ban Nha.

Nguyễn Minh