‘Chăm chú vào kiểu tóc khiến Pogba thi đấu kém’

Theo đó, trung vệ từng có 10 năm cống hiến cho đội chủ sân Old Trafford góp ý rất thẳng thắn: “Phải công nhận một điều là Paul Pogba là một tài năng của bóng đá thế giới và M.U đã phải trả một mức phí chuyển nhượng ‘khủng’ mới có sự phục vụ của cậu ấy. Thi đấu điềm tĩnh, tốc độ dựa trên nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt, Pogba chính là tâm điểm của tuyến giữa M.U. Thế nhưng thời gian qua, cậu ấy có dấu hiệu đi xuống và bị cất trên băng ghế dự bị, thậm chí có trận bị gạt ra khỏi danh sách thi đấu.

Theo cá nhân tôi, nguyên nhân là do Paul quá chăm chút cho sự xuất hiện của mình trước đám đông mà quên đi việc nâng cao chuyên môn. Tôi có cảm tưởng cậu ấy thay đổi kiểu tóc như ‘cơm bữa’ và tất cả những gì ngoài nó đều chỉ là thứ yếu. Thật lòng, tôi muốn khuyên Pogba hãy dành nhiều thời gian rèn luyện mình và hãy xem kiểu tóc như một thú vui đằng sau công việc và niềm đam mê bóng đá”.

Paul Pogba gia nhập hàng ngũ "Quỷ đỏ" từ tháng 8.2016 với mức phí chuyển nhượng 89 triệu bảng. Tính đến thời điểm này, sau 2 mùa giải, anh đã ra sân tổng cộng 78 lần, ghi 12 bàn thắng và cùng M.U đoạt 1 cúp Liên đoàn Anh và 1 danh hiệu Europa League năm 2017.

Sau khi nói về Pogba, David May cũng không quên nhắc đến tình hình của tiền đạo Alexis Sanchez. Ông tiếp lời: “Cũng như Paul, Sanchez đang trải qua thời kỳ khó khăn tại Old Trafford khi thi đấu chưa đạt hiệu quả cao. Một phần là do cách bố trí của Jose Mourinho, một phần là do cậu ấy chưa tìm được tiếng nói chung cùng các đồng đội. Sanchez đang rất nỗ lực, ai cũng thấy điều đó và tôi mong thời gian sẽ là ‘phương thuộc nhiệm màu’ để tiền đạo Chile có thể trình làng một phong độ tuyệt vời như cậu ấy đã từng có ở Arsenal”.

Từ khi cập bến Old Trafford vào cuối tháng 1 vừa qua, cựu tiền đạo của Barcelona chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng sau 10 trận.

Đăng Huy