Champions League: Bộ ba Argentina với ước vọng khép lại nỗi đau Berlin

(TNO) Trước trận chung kết Champions League tại Berlin rạng sáng mai (6.6 - giờ VN), người ta hay nói đến kỷ niệm ngọt ngào của người Ý cũng chính tại Berlin cách đây 9 năm khi Ý hạ Pháp để lên ngôi vô địch thế giới.

Messi sẽ đối đầu với đồng hương Tevez ở chung kết Champions League 2014-2015 - Ảnh: AFP Messi sẽ đối đầu với đồng hương Tevez ở chung kết Champions League 2014-2015 - Ảnh: AFP

Đội hình Juventus hiện tại còn 3 cầu thủ có cơ hội lặp lại vinh quang ngày 9.7.2006 là Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli và Andrea Pirlo. Nhưng họ không phải những người duy nhất lưu giữ ký ức của thủ đô nước Đức. 3 người Argentina có mặt trong trận chung kết giữa Barcelona và Juventus ngày mai nhớ đến Berlin theo cách khác, đó là Lionel Messi, Javier Mascherano và Carlos Tevez.



Argentina có đội hình mạnh nhất World Cup 2006, thất bại của họ ở giải này được ví như thất bại của Brazil tại World Cup 1982 hay thế hệ vàng của Hà Lan thua trong các trận chung kết World Cup 1974 và 1978. Argentina được HLV Jose Pekerman xây dựng quanh Juan Roman Riquelme đầy kỹ năng, mưu mẹo và tầm nhìn.



Tóm lược cho cái đẹp của đội bóng này là bàn thắng của Esteban Cambiasso trong trận thắng Serbia 6-0 ở vòng bảng. Sau khi cướp bóng từ chân một cầu thủ Serbia, các cầu thủ Argentina thực hiện 25 đường chuyền liên tiếp (không cầu thủ Serbia nào chạm vào bóng) trước khi Cambiasso thực hiện cú dứt điểm. Tiki-taka phải ngả mũ thán phục một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử World Cup này.



Nhưng đêm 30.6.2006, Argentina đã gục ngã trước chủ nhà Đức ở trận tứ kết tại Berlin, do sai lầm của Pekerman. Kiểm soát trận đấu, Argentina dẫn trước ở phút 49 do công của Roberto Ayala. Phút 72, ông Pekerman quyết định rút Riquelme ra khỏi sân để nghỉ cho trận bán kết và bố trí phòng tuyến dày hơn để bảo toàn thành quả. Argentina từ phút đó mất quyền kiểm soát, mất nhịp độ chơi bóng, Miroslav Klose gỡ hòa cho Đức phút 80. Trận đấu đi vào loạt sút luân lưu, như thường lệ, Đức chiến thắng.



Mascherano ngồi lặng trên sân nghe giấc mơ tan vỡ, Tevez lỉnh vào phòng thay đồ khi Ayala dẫn đầu các cầu thủ ẩu đả với các cầu thủ Đức. Messi không thấy đâu, vì anh không được vào sân trận đó. Cả ba người này khi đó vẫn chưa được biết nhiều trên các sân khấu bóng đá lớn. Mascherano và Tevez thuộc sở hữu của “siêu cò” Kia Joorabchian, đang chơi cho Corinthians ở Brazil. Messi trước đó hơn 1 tháng thậm chí còn không ngồi trên băng ghế dự bị của Barca trong trận chung kết Champions League thắng Arsenal 2-1.



Song thất bại của Argentina tại Berlin đó chính là bước ngoặt cho sự nghiệp của họ, đặc biệt là với Messi. Đó là trận cuối cùng, Messi ngồi ngoài sân mà không nhiều người đặt câu hỏi vì sao. Từ sau đó, bất kể ở tuyển Argentina hay Barca, anh cũng được xếp ghế đầu, dần trở thành cầu thủ số 1 hành tinh, và thậm chí là số 1 lịch sử.



Còn Mascherano và Tevez sau đó cùng trung chuyển tại West Ham. Rồi Tevez chơi cho cả hai đội bóng Manchester trước khi thành cột trụ tại Juventus. Mascherano nhanh chóng trở thành nhân vật không thể thiếu ở Liverpool và Barca sau đó. Mascherano không đeo băng thủ quân nhưng anh luôn ở vào vị trí thủ lĩnh các đội bóng anh qua.



Mascherano và Messi còn có món nợ với người Đức khi Argentina thua tại trận chung kết World Cup năm ngoái tại Brazil. Đoạt cúp Champions League ở nước Đức cũng là một cách làm nỗi đau nguôi ngoai. Tevez năm ngoái không có mặt tại World Cup bởi HLV Argentina khi đó, ông Alejandro Sabella có quan điểm rằng “có Messi thì cần chi Tevez”. Đứng bên chiến tuyến Juve, Tevez muốn chứng tỏ không thua kém so với người đồng hương Messi.



Những người Ý Buffon, Pirlo, Barzagli đến Berlin với những ký ức đẹp, để chiêm bái lại đỉnh cao sự nghiệp của họ. Còn những người Argentina đến Berlin để nhớ lại những kỷ niệm đau buồn, để gợi cho cả thế giới bóng đá nhớ lại những đỉnh núi họ đã trèo qua kể từ vạch xuất phát Berlin 30.6.2006 đó. Và để khép lại những nỗi đau.

Khúc Dương