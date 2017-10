Champions League hay hơn World Cup?

HLV Jose Mourinho đã từng gây xôn xao khi khẳng định trên ESPN: “Trận chung kết Champions League là quan trọng nhất thế giới. Nó còn lớn hơn cả World Cup vì các đội bóng vào tới đây (Bayern và Inter) đều có đẳng cấp hơn các đội tuyển quốc gia, những đội không thể nào mua cầu thủ tốt nhất được”. Ý kiến của Mourinho đã gây tranh cãi sôi nổi trên diễn đàn ESPN. Một CĐV lấy tên Mark Almond nói: “Tôi nghĩ Mourinho nói đúng. Tôi phải chờ 4 năm cho một kỳ World Cup để xem các cầu thủ thi đấu trong sự mệt mỏi vì mùa giải kéo dài”. Những ý kiến ủng hộ Mourinho trên ESPN còn cho rằng: “Champions League cho bạn cơ hội xem các ngôi sao lớn nhất cùng thi đấu trong một trận. Còn World Cup thì không như vậy, nhất là khi những HLV như Domenech hay Maradona luôn gạt khỏi đội hình các cầu thủ giỏi”.

Tuy nhiên, ý kiến phản đối Mourinho không ít. CĐV có tên Gmarzulli cho rằng: “Mourinho nói vậy chỉ vì ông ta chưa bao giờ dự World Cup. Một ngày nào đó khi Mourinho dẫn dắt một đội dự World Cup, ông ta sẽ nghĩ khác”. Còn CĐV lấy tên Dario Selecao lại cho rằng: “Messi là cầu thủ giỏi ở cấp CLB nhưng anh ta không thể so sánh được với các tượng đài như Pele, Maradona, Beckenbauer, Bobby Charlton vì anh ta chưa bao giờ thành công tại World Cup”.

Cuộc tranh cãi này không chỉ là của các CĐV mà nó còn lan sang giới cầu thủ và chuyên gia. Wesley Sneijder, cầu thủ đã chơi thành công tại cả Champions League và World Cup, cho biết quan điểm của anh trên Guardian: “Tôi thích xem các đội như CHDCND Triều Tiên hay New Zealand thi đấu, nhưng bạn phải tin rằng Champions League là giải đấu tốt hơn”.

Nhưng chuyên gia bóng đá Alan Hansen lại nhận định trên Telegraph rằng World Cup hơn Champions League và chỉ ra những sai lầm trong cách so sánh của Mourinho. Theo Hansen, World Cup có những trận đấu kém chất lượng tại vòng bảng, nhưng ở vòng ngoài Champions League cũng có những trận đấu chẳng ai nhớ đến. Hansen cho biết: “Tôi đã 3 lần đoạt Cúp C1 (cùng Liverpool năm 1978, 1981 và 1984) nhưng nếu bạn hỏi bất kỳ cầu thủ nào về danh hiệu họ muốn nhất thì đó là World Cup. Những cầu thủ Anh vô địch World Cup 1966 được người ta tôn vinh, điều mà các cầu thủ đoạt Cúp C1 hay Champions League không hề có”.

Một lý do nữa khiến Hansen, cầu thủ từng dự World Cup 1982 cùng Scotland, đánh giá Champions League kém hơn World Cup là thiếu tính bất ngờ: “Các trận đấu tại vòng loại của Champions League như được lập trình sẵn. Những đội bóng mạnh luôn thắng vì đẳng cấp của họ quá lớn so với các đội yếu. Còn yếu tố bất ngờ luôn có tại World Cup, đặc biệt trong các trận vòng bảng. Điều đó đã xảy ra tại các World Cup trước và cả tại Nam Phi vừa qua, ai có thể nghĩ rằng New Zealand là đội duy nhất về nhà với thành tích bất bại và xếp trên cả Ý”.

Nhật Minh