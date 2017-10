Champions League: Không lãng phí 100 triệu euro

Với hơn 100 triệu euro chiêu mộ cầu thủ trong mùa hè này, Valencia tỏ rõ quyết tâm giành một suất dự vòng bảng Champions League.

Rodrigo (phải) đã ký hợp đồng dài hạn với Valencia sau khi thi đấu theo dạng cho mượn từ Benfica

ở mùa trước - Ảnh: AFP Sau 2 năm vắng bóng ở Champions League, Valencia sẽ trở lại giải đấu này vào rạng sáng mai trong trận lượt đi vòng play off với AS Monaco để tranh một suất góp mặt ở vòng bảng.

Đây là lần đầu tiên cả Valencia lẫn AS Monaco đều phải trải qua vòng play off chứ không được vào thẳng vòng bảng như những lần tham dự trước. Do vậy cả hai đều tích cực chiêu binh mãi mã trong mùa hè để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này.

Monaco chi ra gần 60 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ nhưng họ đã phải bán đi những trụ cột như Kondogbia (40 triệu euro), Carrasco (20 triệu), Ocampos (7,5 triệu)… để trang trải chi phí. Do vậy, các CĐV của Monaco đã thấy Carrillo, Cavaleiro, Pasalic, El Shaarawy, Wallace… xuất hiện trong đội bóng của họ ở 2 trận đầu mùa tại Ligue 1.

Trong khi đó, Valencia chẳng những giữ được hầu hết các cầu thủ trụ cột mà còn chi ra đến hơn 100 triệu euro để bổ sung lực lượng. Họ mua 3 cầu thủ của Benfica (Cancelo, Gomes, Rodrigo) với giá 60 triệu euro, chi 30 triệu euro cho Negredo, bên cạnh các tân binh Bakkali, Mina, Rodriguez và Ryan. Nếu như số tiền này không đổi được một suất dự vòng bảng Champions League thì sẽ quá lãng phí. Do vậy, Rodrigo đã đề ra mục tiêu “giữ sạch lưới và tận dụng hầu hết các cơ hội” bởi “Monaco đã có thêm một số cầu thủ giỏi”.

Niềm tin của Rodrigo càng có cơ sở khi Valencia được chơi trên sân nhà Mestalla, còn Monaco vắng một số trụ cột như Moutinho, Helder Costa và có thể cả Kurzawa vì chấn thương. Dù thừa nhận “những ca chấn thương này là thiệt thòi không nhỏ”, nhưng tiền vệ Toulalan tin rằng Monaco vẫn có cơ hội ở cuộc quyết đấu này.

Tất nhiên, Monaco sẽ tiếp tục phát huy sở trường phòng ngự phản công như ở mùa trước và HLV Jardim hiểu khá rõ người đồng nhiệm cũng là đồng hương ở bên kia chiến tuyến - HLV Santo. Thế nhưng, ai cũng biết Mestalla là nơi đi dễ khó về, và Valencia sẽ không để cho hơn 100 triệu euro mà họ đã chi ra trên thị trường chuyển nhượng mùa hè lãng phí vào các trận đấu ở Europa League (các đội thua ở vòng play off Champions League sẽ được chuyển xuống chơi ở vòng bảng Europa League).

Tỷ lệ cược

- Lượt đi play off Champions League: 20.8, 1 giờ 45: Basel - Maccabi Tel Aviv: Basel chấp 1 trái, thắng 9 Celtic - Malmo: Celtic chấp nửa, một, thắng 9 Rapid Vienna - Shaktar Donetsk: Shaktar chấp đồng nửa, thắng 8 Skenderbeu Korce - Dinamo Zagreb: Zagreb chấp nửa, thắng 9 Valencia - Monaco: Valencia chấp nửa, một, thắng 8. G.L

(Nguồn: Asianbookie)

Barcelona vỡ mộng ăn 6

Siêu sao Lionel Messi ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Barcelona ở trận lượt về tranh Siêu cúp Tây Ban Nha rạng sáng qua. Nhưng do chơi thiếu người vì trung vệ Gerard Pique nhận thẻ đỏ khi chửi trọng tài ở đầu hiệp 2, đội bóng xứ Catalan đã bị Athletic Bilbao gỡ hòa 1-1 ở cuối trận và chung cuộc chịu thua đến 1-5 sau 2 lượt đấu. Như vậy, Barcelona vỡ mộng ăn 6 tái lập lịch sử hồi năm 2009, khi đánh mất danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha về tay Athletic Bilbao. Đây cũng là danh hiệu vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha lần đầu tiên của Athletic Bilbao sau 31 năm. Cuối tuần này, Barcelona lại gặp tiếp Athletic Bilbao trên sân khách ở trận mở màn mùa giải mới La Liga, để Messi và đồng đội có cơ hội phục thù. Giang Lao

Trần Tôn