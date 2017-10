Champions League - Lượt đi vòng 1/8: Hết rồi, Arsenal!

HLV Wenger: “Arsenal đá tệ chưa từng thấy” Phát biểu sau trận đấu, ông Arsene Wenger chỉ trích kịch liệt các học trò: “Phòng thủ tệ hại, nghèo nàn trong tấn công và gần như là không hiện diện trong suốt trận đấu, Arsenal bị đánh bại khắp mọi nơi trên sân. Chúng tôi đã thể hiện một phong độ tệ chưa từng thấy khi chơi ở giải cấp châu Âu... Arsenal cần quên đi kết quả vừa rồi và tập trung vào trận đấu tới”. Thủ môn Szczesny của Arsenal cũng thừa nhận, bản thân anh và các đồng đội vẫn còn ở dưới một tầm đẳng cấp so với các cầu thủ giàu kinh nghiệm của AC Milan như trung phong Ibrahimovic hay tiền đạo Robinho. Cũng hôm qua, báo chí Anh than vãn: “Phải chi Arsenal nhường chỗ cho M.U, thì may ra giải Ngoại hạng Anh còn đại diện ở vòng tứ kết. Bởi vì đội còn lại là Chelsea cũng khó có hy vọng tiến xa do đang ngập trong khủng hoảng”. Phía AC Milan, dù đội nhà thắng đậm đến 4-0 nhưng HLV Massimiliano Allegri vẫn tỏ ý tiếc rẻ: “Kết quả này là xứng đáng với chúng tôi, nhưng đáng lẽ Milan không nên bỏ phí vài cơ hội ngon ăn khác để có thể thắng chí ít là 6-0 để dứt điểm sớm cục diện”. G.Lao