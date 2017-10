Champions League - Lượt về vòng 1/8: Hoàn tất thủ tục

Rạng sáng mai, nhiều khả năng Barcelona và PSG sẽ hoàn tất mọi thủ tục để đặt chỗ ở vòng tứ kết Champions League.



Man.City (trái) khó có thể lật ngược được thế cờ trên sân Nou Camp - Ảnh: AFP

Một giấc mơ (Cúp FA) vừa tàn lụi nhưng vào rạng sáng mai, một giấc mơ khác (Champions League) cũng sẽ lụi tàn nếu như Man.City không thắng lại được Barcelona với tỷ số cần thiết ở trận lượt về vòng 1/8.

Nói thì dễ nhưng để thắng Barcelona với 2 bàn cách biệt (tốt nhất là ngoài tỷ số 2-0) ngay trên sân Nou Camp thì lại chẳng đơn giản chút nào, dù Man.City đang sở hữu một trong 2 hàng công mạnh nhất ở Premier League mùa này. Lý do là bởi Man.City cần phải tranh chấp quyền sở hữu bóng với Barcelona mà đây lại chính là điểm mạnh nhất của đối thủ. Lý do là bởi The Citizens cần phải hạn chế số bàn thua ở mức thấp nhất mà HLV Pellegrini lại mất đến 2 trung vệ: Demichelis (treo giò) và Nastasic (chấn thương).

Tất nhiên, Barcelona đang chao đảo khi để thua đến 2 trận chỉ trong 3 vòng đấu gần nhất ở Primera Liga trước những đối thủ khiêm tốn và hàng thủ của họ cũng đang bộc lộ sự bất ổn. Thế nhưng, khi phía trước là vòng tứ kết Champions League và sau lưng là vực thẳm, Messi và các đồng đội sẽ biết rõ họ cần phải làm những gì để tồn tại.

Man.City cũng biết rõ là họ cần phải ghi được bàn thắng càng sớm càng tốt để đẩy Barcelona vào tâm trạng lo lắng và bản thân HLV Pellegrini cũng từng giành được chiến thắng trên sân Nou Camp trong giai đoạn dẫn dắt Villarreal. Tuy nhiên, lần này ông sẽ phải ngồi trên khán đài (bị UEFA cấm cầm quân 2 trận ở Champions League) nên không thể đưa ra sự chỉ đạo kịp thời khi tình thế bất lợi.

Chưa thể biết Man.City sẽ nhập cuộc theo cách nào (tấn công hay phòng ngự phản công) nhưng điều đó không khiến Barcelona phải bận tâm bởi họ không có thói quen chơi bóng tùy theo đối thủ. Với Barcelona, chỉ có tấm vé vào tứ kết mới là điều quan trọng nên họ sẽ làm tất cả để hoàn tất mọi thủ tục ở trận đấu này.

Nhẹ nhàng hơn Barcelona, PSG dù có thua lại Leverkusen đến 3 bàn cách biệt ngay trên sân nhà thì tấm vé vào tứ kết vẫn thuộc về họ. Thế nhưng, làm sao có thể tin rằng điều đó sẽ xảy ra khi đội chủ nhà vẫn chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này với sự trở lại đồng loạt của Thiago Silva, Matuidi, Cavani và Jallet.

Tỷ lệ cược 13.3, 2 giờ 45: Barcelona - Man.City: Barca chấp 1 trái, trái rưỡi, thắng 8. PSG - Leverkusen: PSG chấp 1 trái, trái rưỡi, thắng 9. G.L

(Nguồn: Asianbookie). Trực tiếp trên VTV3, K+

Nam Khang

