Champions League: Vé vẫn chưa đến tay Arsenal

(TNO) Trong loạt trận vòng áp chót Champions League 2013-2014 diễn ra rạng sáng 27.11 (giờ VN), trong khi Arsenal không gặp khó khăn để vượt qua Marseille 2-0 trên sân nhà Emirates, thì Chelsea của Jose Mourinho đã thất thủ sít sao 0-1 trên đất Thụy Sỹ trước Basel.

Jack Wilshere lập cú đúp giúp Arsenal đặt một chân vào vòng knock out Champions League - Ảnh: Reuters

Tại sân Emirates (London, Anh), tài năng trẻ Jack Wilshere đã có một màn trình diễn chói sáng với cú đúp, giúp Arsenal dễ dàng có được trọn vẹn 3 điểm.

Ngay ở phút đầu tiên tuyển thủ Anh đã có pha đi bóng táo bạo, xộc thẳng vào vòng cấm đội khách trước khi tung ra cú sút bằng chân trái đưa bóng vào góc xa mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Bàn thắng sớm giúp Arsenal tự tin cầm bóng chơi lấn lướt trong hiệp đấu đầu tiên, nhưng cũng vì thế mà động lực ghi bàn của chủ sân Emirates có phần giảm đi, nên thiếu những tình huống tấn công quyết liệt như thường lệ.

Thậm chí ngay cả khi có cơ hội nâng tỷ số trên chấm phạt đền sau khi Ramsey bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 37, nhưng Ozil cũng thực hiện không thành công và tỷ số 1-0 được giữ nguyên trong 45 phút đầu tiên.



Wilshere ấn định chiến thắng 2-0 với pha đệm bóng cận thành sau pha căng ngang của Ozil ở phút 65 - Ảnh: Reuters

Sau giờ nghỉ, Arsenal vẫn cầm bóng nhiều hơn, nhưng xem ra động lực nâng đôi cách biệt được thể hiện rõ với nhiều pha nguy hiểm được tạo ra về khung thành Marseille. Một lần nữa Wilshere lại là người lập công với pha đệm bóng cận thành sau pha căng ngang của Ozil ở phút 65.

Với chiến thắng này, Arsenal có được 12 điểm sau 5 lượt đấu, xếp nhất bảng F nhưng vẫn chưa chắc chắn giành vé đi tiếp. Bởi trong trận đấu cùng giờ, Dortmund vượt qua Napoli với tỷ số 3-1 để có 9 điểm như Napoli và kéo cuộc đua tay ba đến vòng cuối cùng.

Ở lượt cuối, Arsenal phải hành quân đến nước Ý gặp chủ nhà Napoli trong trận chiến sinh tử, còn Dortmund dễ thở hơn khi gặp Marseille - đội bóng Pháp đã bị loại sớm.

Tại sân St Jakob Park (Thụy Sỹ), đội bóng láng giềng của Arsenal là Chelsea đã phơi bày một bộ mặt nhạt nhòa, để rồi phải nhận một kết cục thất bại chỉ với 1 bàn thua duy nhất.



Hàng công bế tắc, hàng thủ mắc sai lầm và Chelsea trả giá - Ảnh: Reuters

Với 1 thế trận nhạt nhòa, The Blues đã không thể tạo được sức ép trước 1 Basel hừng hực quyết tâm. Suốt 90 phút ở St Jakob Park, các học trò Mourinho chỉ có vỏn vẹn 2 cú sút và đều đi trượt khung thành của Sommer.

Dù cầm bóng nhiều hơn so với Basel (48% so với 52%), nhưng Chelsea gần như chỉ biết gồng mình lên chịu đựng những đợt tấn công liên tiếp của đội chủ nhà. Cũng cần biết, Basel chính là đội duy nhất khiến thầy trò Mourinho phải nhận thất bại ở bảng E cho đến thời điểm này. Lượt đi ngay tại Stamford Bridge, đội bóng Thụy Sỹ đã khiến The Blues bẽ mặt bằng trận thua 1-2.



Salah (áo xanh - đỏ) ghi bàn thắng duy nhất cho Basel - Ảnh: AFP

Hàng công bế tắc, hàng thủ mắc sai lầm và Chelsea trả giá. Trong bàn thủng lưới của Chelsea, hậu vệ người Serbia Stanislav Ivanovic đã mắc lỗi bỏ quên Salah phía sau. Và chỉ sau một đường chuyền đơn giản, hậu vệ Basel đã giúp Salah kết liễu Chelsea với pha đối mặt với thủ thành Petr Cech.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Jose Mourinho đã giải thích cách phòng ngự hời hợt của Chelsea là do các học trò ông đã quá tải.

"Này mọi người, mọi người, nực cười khi đó là bàn thắng. Lúc đó họ (hàng thủ Chelsea) đang ngủ. Nếu không ngủ thì làm sao có bàn (thua) được?", HLV Jose Mourinho nói.



HLV Jose Mourinho cho rằng Chelsea thua là do các học trò ông quá mệt - Ảnh: Reuters

HLV Chelsea nói tiếp: "Khi anh mệt, anh sẽ ngủ. Khi anh mệt, đầu óc của anh sẽ trống rổng, suy nghĩ sẽ chậm lại. Đó là sự thật. Khi anh mệt, phản ứng của anh sẽ trở nên chậm chạp. Chelsea có một vài cơ hội, nhưng một số cầu thủ đã xử lý quá tệ.

Khi một đội bóng đã mệt, sai lầm sẽ diễn ra ở hàng công lẫn phòng ngự. Trong bàn thua bất thường đó, nếu cầu thủ của tôi không mệt có lẽ đã không xảy ra".

Dù thua trận, nhưng Chelsea vẫn giành vé vào vòng knock out, bởi trong trận đấu cùng giờ, Schalke đã bất ngờ để Steaua cầm chân 0-0.

Sau 5 lượt đã đấu, Chelsea đang đứng đầu bảng E với 9 điểm, Basel xếp thứ 2 với 8 điểm và Schalke xếp thứ 3 được 7 điểm. Ở lượt cuối cùng, thầy trò Mourinho sẽ được tiếp đội Steaua Bucuresti (Romania) đã bị loại và một chiến thắng tối thiểu là đủ để Chelsea chiếm giữ ngôi đầu.

Kết quả các trận đấu Bảng E: Basel 1 - 0 Chelsea Steaua Bucuresti 0 - 0 Schalke Bảng F: Dortmund 3 - 1 Napoli Arsenal 2 - 0 Marseille Bảng G: Zenit 1 - 1 Atletico Madrid Porto 1 - 1 Austria Wien Bảng H: Ajax 2 - 1 Barcelona Celtic 0 - 3 AC Milan

Bảo Nghi