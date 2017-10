 Chẳng có gì để mất

HLV Benitez gây sốc nội bộ Chelsea khi tuyên bố 2 cầu thủ kỳ cựu Lampard và A.Cole sẽ rời sân Stamford Bridge vào cuối mùa giải này. Tờ London Evening Standard tiết lộ tỉ phú Abramovich cũng sắp chi đến 128 triệu bảng trong đợt chuyển nhượng mùa đông để tuyển mộ 3 tân binh đắt giá là trung phong Falcao (44 triệu bảng, từ Atletico Madrid), tiền vệ James Rodriguez (36 triệu, FC Porto) và tiền đạo Cavani (48 triệu, Napoli).

Trong khi đó, HLV Ferguson nhanh chóng “gây chiến” với HLV Benitez, khi nói ông này chẳng tài cán gì và thật may mắn mới có được công việc ở Chelsea, tương tự như hồi ở Inter và vô địch World Cup các CLB. Ngoài ra, ngài Alex cũng “xỏ xiên” rằng ông Benitez nhờ có “thành tích may mắn” như trên nên sẽ tiếp tục may mắn ở tối nay là giúp Chelsea hạ luôn Man.City - đối thủ đang đua tranh với M.U ở cuộc đua vô địch.

G.Lao