Chelsea - Arsenal: Ai là 'vua' ở London ?

(TNO) Trước trận derby thành London giữa hai đội bóng lớn của nước Anh vào lúc 20 giờ 05 tối nay 5.10, cả hai câu lạc bộ Chelsea và Arsenal đều đinh ninh rằng mình mới là CLB lớn nhất thủ đô.

Các "Pháo thủ" luôn tin rằng họ là đội bóng hàng đầu ở thủ đô London trong nhiều năm, nhưng "The Blues" còn có niềm tin sắc đá hơn.

Với Jose Mourinho trong băng ghế huấn luyện, Chelsea chiếm thế thượng phong trước khi bước vào trận đấu cuối tuần này với kỷ lục bất bại đáng kinh ngạc trước Arsenal của Arsene Wenger: "người đặc biệt" giúp Chelsea thắng 6 trận và hòa 5 trận trước "giáo sư" người Pháp.

Ngoài ra, vài số liệu thống kê sau đây sẽ cho thấy, ai mới thực sự là "vua" của London.



Chelsea vô địch Champions League năm 2012 - Ảnh: AFP

Thành tích ở châu Âu: Chelsea là CLB duy nhất ở London vô địch Champions League. Dù Arsenal từng chạm một tay vào chiếc cúp vô địch Champions League năm 2006 nhưng họ thua 1-2 trước Barcelona ở trận chung kết.

Dưới tay của huyền thoại Roberto Di Matteo, Chelsea đánh bại Bayern Munich trên chấm phạt đền năm 2012 để giành chiến thắng. Cần nhắc lại, Chelsea giành được chiếc cúp châu Âu đầu tiên năm 1971, chỉ một năm sau khi Arsenal vô địch giải nội địa. Đội bóng phía tây London trở thành câu lạc bộ đầu tiên của Anh giành chiến thắng tất cả các cúp châu Âu: Champions League, Europa League (2013), Cúp C2 (1971 và 1998) và Siêu cúp (1998).



Arsenal chỉ xếp trên Chelsea năm 2012, năm Chelsea bận vô địch châu Âu - Ảnh: AFP

Sự cách biệt trên bảng xếp hạng: Một thập kỷ đã trôi qua kể từ khi Arsenal bước lên ngôi vua ở Premier League. Trong thời gian đó, Chelsea vô địch 3 lần (2004/05, 2005/06, 2009/10) và mùa bóng này có vẻ như là một cuộc đua song mã giữa Chelsea và Manchester City.

Có thể một lần nữa, Chelsea sẽ kết thúc mùa bóng ở vị trí cao hơn Arsenal như đã từng 9 lần như thế trong 10 mùa giải vừa qua. Năm duy nhất "Pháo thủ" xếp trên Chelsea là 2012, năm mà The Blues trở thành CLB London đầu tiên giành Champions League cùng với chiếc cúp FA thứ tư trong 6 mùa giải.



Chelsea luôn "đè" Arsenal trong các trận đối đầu - Ảnh: AFP

Đối đầu: Kể từ năm 2005, Arsenal "không có cửa" khi đối đầu với Chelsea khi The Blues bất bại trong 6 lần đụng độ gần nhất với Arsenal. Trận thua cuối cùng của Chelsea là thất bại nặng nề 3-5 ngay tại Stamford Bridge tháng 10.2011 và tất nhiên không một fans nào của CLB phía Tây London quên chiến thắng kinh ngạc 6-0 trước Arsene Wenger tại Premier League hồi tháng 3 năm nay.



Chelsea được nhiều người "like" hơn - Ảnh: AFP

Sự yêu mến: Không có cách nào đánh giá chính xác có bao nhiêu người hâm mộ một câu lạc bộ nhưng nếu lấy mạng xã hội toàn cầu Facebook để đo thì Chelsea đang được "yêu say đắm" hơn Arsenal. The Blues được đến 36,5 triệu người "like" trong khi đội bóng phía bắc London Arsenal được 29,5 triệu người yêu mến.



Biển người kinh hoàng tại Stamford Bridge năm 1935 - Ảnh: AFP

Biển người trên khán đài: Arsenal luôn được nghĩ rằng họ lúc nào cũng được nhiều người ủng hộ hơn vì sân Emirates có sức chứa khoảng 60.000 người trong khi Stamford Bridge của Chelsea có nhồi nhét cỡ nào cũng chỉ được 42.000 người xem. Ít ai biết trước khi được xây dựng lại hoàn toàn vào năm 1990, Stamford Bridge là một sân vận động có sức chứa khổng lồ. Năm 1935, Arsenal từng đến làm khách tại đây dưới sức ép của 82.905 khán giả.

Các "Pháo thủ" chưa bao giờ có được một lượng khán giả nhà như thế, thậm chí ngay cả khi họ được đá tại Wembley.

Trường Nghi

